Bernardo Arévalo declara Estado de Sitio tras ataques contra PNC

El Presidente Bernardo Arévalo también declaró tres días de luto por la muerte de varios policías.

A las 18:00 horas de este domingo 18 de enero, el Presidente Bernardo Arévalo dio un mensaje a la nación a través de una cadena nacional. Esto luego de los ataques que dejaron 8 agentes de la PNC fallecidos y cerca de 10 heridos.

Durante el mensaje el presidente declaró Estado de Sitio por 30 días a partir de hoy, "con el objetivo de garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos, al mismo tiempo que se permite utilizar toda la fuerza del Estado, siendo la PNC y el Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones de terrorismo", indicó Arévalo.

Asimismo dijo que esta medida no altera la vida cotidiana de los ciudadanos, solamente este lunes 19 de enero que se suspenderán las clases a nivel nacional, agregó el presidente de la República.

Con esto se restringe a los ámbitos del combate contra la criminalidad organizada, las maras y las pandillas y las acciones de violencia que aterrorizan a la población, "pero es importante que reconozcamos que nada de esto es casualidad, ocurre cuando el avance del país para librar a la instituciones de la redes criminales que traficaban corrupción y sabemos quiénes están detrás de todo esto", aseguró Arévalo.

Por último, Bernardo Arévalo también declaró tres días de luto nacional ante las víctimas mortales en la institución de la PNC, donde fallecieron ocho agentes policiales mientras se encontraban en servicio.