El Gobierno propone construir cárcel para mareros, pero no define en dónde

El Ejecutivo presentó una iniciativa que contempla el equipamiento y funcionamiento de una cárcel de máxima seguridad para mareros, pero aún no establece el lugar.

Una cárcel de máxima seguridad "con tecnología de última generación" propone construir el Gobierno, para la reclusión exclusiva de integrantes de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.

Tal como se anunció en días anteriores, este miércoles 8 de octubre llegaron al Congreso dos iniciativas de ley con las cuales se busca fortalecer la lucha contra las pandillas. Una de ellas se centra en reforzar el régimen penitenciario.

Claudia Palencia, viceministra de Antinarcóticos, explicó que la prisión que se pretende construir tendría un centro de monitoreo, que permitiría no solo tener un mejor control de los reos, sino también de los guardias. Además, solo habría dos reclusos por celda.

Otros mecanismos que se aplicarían para impedir el ingreso de sustancias u objetos ilícitos son:

Uso de escáneres corporales y de paquetería

corporales y de paquetería Prohibición del ingreso de encomiendas

del ingreso de encomiendas Implementación de bases de datos de voz y faciales de los reclusos

de bases de datos de voz y faciales de los reclusos Control de documentos de identificación de las visitas

de identificación de las visitas Salas de videoconferencias para evitar contacto de reos con sus visitas

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, destacó la importancia de aprobar la ley que permitiría crear la nueva cárcel para mareros. (Foto: Archivo/Soy502)

Hospital dentro de la cárcel

Palencia también refirió que el penal para mareros contaría con un centro de asistencia médica, lo cual impediría que los privados de libertad salieran de las instalaciones en caso de enfermedad.

Esta medida permitiría evitar intentos de fuga u otros hechos violentos que se han registrado anteriormente cuando se lleva a un recluso a un hospital nacional, mencionaron integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso, quienes respaldan el proyecto.

La viceministra Claudia Palencia ofreció detalles de la cárcel de máxima seguridad para mareros que busca construir el Gobierno. (Foto: DCA)

¿Dónde se ubicaría?

Un aspecto destacado es que ni las autoridades ni la iniciativa presentada indican dónde se localizaría la cárcel que se busca habilitar la para reclusión de los pandilleros.

El proyecto solo menciona que "el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, gestionará los bienes inmuebles destinados para el fortalecimiento de las medidas de seguridad (...) y así cumplir con las necesidades y condiciones que se requieren para la máxima seguridad penitenciaria".

En cuanto al dinero que se necesitaría, el jefe del Mingob, Francisco Jiménez, dio a conocer que se solicitaría a la Comisión de Finanzas del Congreso un aumento al presupuesto de esa cartera para el próximo año, pero precisó ninguna cifra. Tampoco supo detallar la hoja de ruta para la construcción del penal.

“ Pretendemos que (la cárcel) se construya antes de que finalice el Gobierno, pero tampoco nos obsesiona que sea exclusivamente el Gobierno el que esté a cargo ” Francisco Jiménez, ministro de Gobernación

Raíces también hace propuesta

Minutos después de que las autoridades de Gobierno presentaron este proyecto, diputados que fueron electos por el Movimiento Semilla y que ahora buscan crear el partido Raíces oficializaron su propia propuesta para fortalecer el Sistema Penitenciario.

Denominada ley del régimen de aislamiento penitenciario, la iniciativa plantea limitar las visitas, recepción de encomiendas y actividades lúdicas y educativas a reos que hayan cometido delitos desde la prisión.

Los legisladores indicaron que su propuesta sería un complemento a la elaborada por el Ejecutivo.