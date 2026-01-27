Gobierno reduce aporte para construir el metro en ampliación presupuestaria

-

El Gobierno redujo el aporte directo para la construcción del metro en la ampliación presupuestaria, al integrar los recursos en un paquete más amplio de proyectos de infraestructura y transporte.

El Gobierno planteó una reducción en el monto destinado específicamente a la construcción del metro dentro de la ampliación presupuestaria, al reformar el artículo 136 del Decreto 36-2024 y redefinir el alcance de los recursos asignados a proyectos de transporte y modernización de infraestructura.

La reforma establece una asignación de Q600 millones como una previsión para financiar actividades de preinversión e inversión relacionadas con la modernización del Sistema Metropolitano de Transporte, así como de puertos, aeropuertos y ferrovías.

A diferencia de lo previsto inicialmente, el monto ya no queda reservado de forma exclusiva para el proyecto del metro, sino que se integra en un esquema más amplio de obras de infraestructura.

El artículo reformado señala que las entidades responsables de ejecutar estos recursos serán definidas mediante el acuerdo gubernativo correspondiente y deberán cumplir con la normativa vigente. Además, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para reorientar los fondos no utilizados durante el ejercicio fiscal, de acuerdo con las prioridades del Gobierno.

A diferencia de lo previsto inicialmente, el monto ya no queda reservado de forma exclusiva para el proyecto del metro, sino que se integra en un esquema más amplio de obras de infraestructura. (Foto: Archivo/Soy502)

Reacción desde el Congreso

La decisión generó reacciones entre jefes de bloque del Congreso. El diputado Jorge Mario Villagrán, del Partido Azul, consideró poco probable que el aporte para el metro aumente y señaló que los fondos únicamente están previstos dentro del presupuesto.

"No creo que vaya a haber un aumento, los fondos son en previsión y se recortaron; no sabemos el porqué. Este gobierno hace cosas que nadie se imagina y no creo que tenga un norte hacia donde quiere llegar", expresó.

En la misma línea, el diputado Rodrigo Pellecer, de la bancada Elefante, indicó que no percibe una intención del Ejecutivo de incrementar los recursos asignados al proyecto. "No creo que tengan la intención de incrementarlo", afirmó.

Por su parte, el jefe de bloque VOS, Jairo Flores, señaló que la ampliación presupuestaria aún debe discutirse a fondo, al considerar que deja fuera temas sensibles como el de los jubilados.

Flores subrayó que la situación del tránsito es ya "insoportable" para la población y que un metro resulta indispensable como parte de un sistema de transporte más seguro y de calidad.

"El tema del tránsito es ya insoportable para la población, un metro es indispensable, un mejor sistema de transporte, seguro y de calidad", enfatizó Flores.

No obstante, también cuestionó la falta de pronunciamiento de la Municipalidad de Guatemala sobre el proyecto y consideró que el Gobierno debe priorizar de forma clara el fortalecimiento del transporte público masivo como una respuesta a la crisis de movilidad que enfrenta el área metropolitana.