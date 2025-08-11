Ni Pemex ni Perenco estarían interesados en el cierre petrolero del Campo Xan

-

Cinco empresas estarían interesadas en realizar el cierre técnico y ambiental del Campo Xan, una vez finalice el contrato de Perenco.

Tras anunciar que el Estado recibirá las instalaciones, equipo e infraestructura que usó Perenco para la exploración y explotación petrolera en el campo Xan, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que el cierre, desmantelamiento y abandono del área tendrá un costo aproximado de 50 millones de dólares (Q383 mil millones, al tipo de cambio actual).

El titular de esa cartera, Víctor Hugo Ventura, confirmó que ya hay por lo menos cinco empresas interesadas en realizar tal tarea, aunque no especificó nombres ni países de origen. Lo que sí indicó fue que las labores durarían por lo menos tres años.

Ventura tampoco supo precisar de dónde saldrá el dinero para clausurar el mencionado polígono, pero aseguró que ya se hizo el requerimiento al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Ese despacho sería el encargado de establecer la fuente de financiamiento, pero lo último que se supo es que todavía estaba en marcha el análisis respectivo. Soy502 consultó si ya hay avances en la materia, pero aún no obtiene una respuesta.

Ni Pemex ni Perenco

Acerca de las posibles empresas a cargo de la clausura de los pozos petroleros que funcionan en el campo Xan, Ventura descartó la participación de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El funcionario aseguró que esa compañía estatal del país azteca no mostró interés en ocuparse de los trabajos y añadió que solo ha brindado asesoría al MEM, "igual que lo haría eventualmente Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.)", una empresa sudamericana de capital mixto.

Perenco, la misma firma cuyo contrato finalizará este 12 de agosto, también pudo participar en el evento que se lanzó después de que la cartera declaró de emergencia el cierre del polígono de extracción de petróleo, "pero no mostró interés", según el ministro.

Sus estimaciones son que entre finales de septiembre y principios de octubre, se conozca la empresa que finalmente intervendrá la zona. Para entonces, se sabría el costo definitivo de las labores y el tiempo que durarían.

El jefe del MEM, Víctor Hugo Ventura, aseguró que ni Pemex ni Perenco están entre las empresas que buscan hacerse cargo del cierre técnico y ambiental del campo Xan. (Foto: Wilder López/Soy502)

Adjudicarían oleoducto y refinería

Durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes 11 de agosto, el jefe del MEM también se refirió a la cancelación unilateral del contrato de operaciones del oleoducto y la refinería que están todavía a cargo de Perenco.

Esos son parte de los activos que el Estado recibirá después de este martes 12, pero tales instalaciones no serían desmanteladas.

Ventura manifestó que se buscaría que estas sigan funcionando y para ello se buscará a compañías que estén en la capacidad y tengan interés de hacerlo, ya que "el Estado no puede". "Si lo dejamos abandonado, eso se va a ir deteriorando y sería un costo adicional", agregó.

Al salir del Campo Xan, el petróleo es transportado por medio de un oleoducto hacia una refinería ubicada en La Libertad, Petén. Todo ese equipo e infraestructura será entregada por Perenco al Estado. (Foto: Archivo/Soy502)

De acuerdo con sus declaraciones, ya hay un plan establecido para este tema, pues se apostaría por "continuar con la actividad petrolera fuera de las áreas protegidas, para que continúe siendo una industria que aporte al desarrollo nacional, cumpliendo con la legislación ambiental vigente".

El ministro recordó que, contrario al campo Xan, estas instalaciones no están en el parque nacional Laguna del Tigre, zona que se busca recuperar, con el cierre de los pozos.

“ Se declarará la emergencia, se invitará a firmas que tengan la experiencia y la solvencia económica, y, con base en los criterios establecidos, se escogerá a la mejor oferta ” Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas

Estado recibirá 10 mil hectáreas

Uno de los datos que trascendió en la conferencia de prensa es que, una vez Perenco abandone el sitio, el Estado recibirá instalaciones, equipo e infraestructura que se encuentra en un área de 10 mil hectáreas.

Así lo indicó Igor Roca, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Entretanto, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, indicó que por considerarse infraestructura crítica, todo lo que se encuentre ahí quedará bajo el resguardo del Ejército.

El titular de la entidad castrense hizo ver que para impedir actos de violencia, hurtos o cualquier otro incidente se elevará hasta en 600% la presencia de elementos en el lugar. Por razones de seguridad, el funcionario no ofreció cifras.

Quien sí lo hizo fue el subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Esvin Jacinto, quien habló de por lo menos 500 agentes destacados, además de un contingente de fuerzas especiales.