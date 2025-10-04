"Gol" Un sueño imposible: se estrenó hace 20 años

-

Esta es la historia de Santiago, un joven que lo único que quería era jugar al futbol, por lo que deja todo para aprovechar la gran oportunidad que la vida le puso enfrente.

Gol es una cinta que se estrenó en octubre de 2005 y trata sobre Santiago, un niño que, como muchos, anhela convertirse en futbolista profesional, un sueño que parece inalcanzable desde su humilde barrio en Los Ángeles.

Al crecer, se da cuenta de que la "tierra prometida" no ofrece muchas oportunidades para un joven con su pasión. Jugar al fútbol era su escape y su futuro soñado. Pero el destino interviene cuando un exfutbolista británico, de visita en el vecindario, lo ve jugar. Foy reconoce instantáneamente su potencial.

Santiago, el protagonista de "Gol", fue protagonizado por Kuno Becker. (Foto: IMDb)

De este encuentro nace una oportunidad que cambia su vida: si Santiago viaja a Inglaterra para intentar ser fichado por el Newcastle United, algo que parece muy bueno, pero a la vez significa dejar de lado a su familia y todo lo que tiene, al ser un inmigrante indocumentado.

La cinta, protagonizada por el actor Kuno Becker, va más allá del futbol y habla sobre el cumplimiento de su sueño a partir de un enorme sacrificio. Está disponible en Netflix y Amazon Prime.