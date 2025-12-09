Antigua cae en el Mario Camposeco: Xelajú toma la delantera en los cuartos de final

Un gol de penal de Jesús López y un par de intervenciones del portero Rubén Silva, le dieron la victoria (1-0) a Xelajú en el estadio Mario Camposeco sobre el campeón Antigua y lo pone a soñar con alcanzar las semifinales del Apertura 2025.
Los chivos, que buscan sanar las heridas de la derrota en la final de la Copa Centroamericana, fueron dominadores de gran parte del choque y dispusieron de las mejores oportunidades.
Claudio de Oliveira, Jorge Aparicio y Pedro Báez sacaron la metralleta en la primera mitad y a todos los frustró el guardameta Luis Morán, con magistrales tapadas.
Los aguacateros tuvieron ligeros episodios agresivos, siendo Óscar Santis el que casi sorprende cuando quedó mano a mano el complemento y Rubén Silva le detuvo su disparo.
Pasada la hora, en un centro de "Chucho", Juan Osorio buscó despejar y al saltar impactó con el codo al tico Steven Cárdenas, una acción apretada que el colegiado Stib Morales juzgó como tiro desde los once metros. López se encargó de facturarlo en el minuto 67.
Sobre el final, Silva se agigantó con dos atajadones a Juan Apaolaza, sosteniendo a los chivos, que deberán ir a ratificarse el miércoles al Pensativo, donde a los coloniales les basta también ganar con lo mínimo para avanzar por haber terminado en mejor posición la fase regular (tercero contra sexto).