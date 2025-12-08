Jean Pierre Brol cierra el 2025 como subcampeón del mundo

-

El tirador guatemalteco Jean-Pierre Brol volvió a brillar en la élite del tiro deportivo al conquistar la medalla de plata en la Copa del Mundo de Finales de la ISSF de tiro con armas de caza, disputada este lunes en Doha, Catar.

Brol se consagró subcampeón del mundo tras una final de altísimo nivel, en la que derribó 28 platos, quedando a solo uno del estadounidense William Hinton, quien alcanzó 29 y se quedó con la medalla de oro. Con este resultado, el atleta nacional, medallista olímpico en los Juegos de París 2024, cierra un 2025 extraordinario, reafirmando su condición de uno de los mejores tiradores del planeta. Su desempeño en Doha confirma una temporada llena de éxitos, donde combinó regularidad, precisión y temple en los momentos claves.

¡ORGULLO GUATEMALA! Jean Pierre Brol vuelve a demostrar su grandeza y pone, una vez más, el nombre de nuestro país en lo más alto . Su entrega y precisión lo llevaron a proclamarse subcampeón de la Copa del Mundo de Finales de la ISSF, celebrada en Qatar .



Con 28…

A lo largo del año, Brol también sumó importantes triunfos internacionales:

Medalla de oro en la Copa del Mundo de Argentina en abril.

Oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe celebrado en septiembre.

Oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 disputados en octubre.

Con la plata obtenida en Catar, Jean-Pierre vuelve a colocar el nombre de Guatemala en lo más alto del tiro deportivo mundial, celebrando así una temporada histórica que consolida su legado y lo mantiene entre los grandes referentes internacionales de la especialidad.