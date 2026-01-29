GOLF: Copa Universales 2026 dará inicio este fin de semana

-

Para muchos amantes del golf, la Copa Seguros Universales es uno de los torneos mejor organizados en Guatemala.

MÁS DEPORTES: VIDEO: Así juega Alejandro Cabeza, nuevo delantero de Municipal

Tal es la magnitud de este certamen, que se juega en cuatro clubes distintos, tres días por semana, en los cuales los jugadores van ganando puntos para conocer al triunfador de manera individual y por equipos.

Para la tercera edición del torneo anual invitacional serán 88 jugadores lo que entren en contienda. Cuatro clubes serán las sedes del certamen: Guatemala Country Club, Mayan Golf Club, Club Campestre San Isidro y El Pulté Golf, albergarán las siete categorías que entrarán en disputa.

Los primeros días de competencia serán el próximo viernes, sábado y domingo (30, 31 de enero y 1 de febrero) en Guatemala Country Club; luego, se trasladará al Mayan Golf Club (20, 21 y 22 de marzo). La siguiente parada será en Club Campestre San Isidro (24, 25 y 26 de julio), para finalizar en el Pulté Golf (10, 11 y 12 de septiembre).

El Mayan Golf Club fue el equipo ganador de la edición 2025 de la Copa Seguros Universales. (Cortesía Seguros Universales)

Las divisiones que entrarán en juego son: Campeonato, A, B, C, Senior, Súper Senior, Femenina, y Por Equipos (el Profesional de golf de cada club será el capitán de cada equipo, pero no jugará).

El primer lugar recibirá un premio de Q250 mil, que se entregará al club del equipo ganador de las 4 fechas acumuladas. El segundo puesto se llevará Q100 mil; mientras, que el tercero ganará Q50 mil.

La competencia

El sistema de salida será "shot gun" (una salida simultánea, a cada grupo de golfistas se le asigna un hoyo diferente para comenzar su ronda. Al dar la señal de salida, generalmente una sirena o bocina, todos los grupos empiezan a jugar al mismo tiempo) a las 8:30 horas.

Se jugará por medio de 12 puntos a pelear en cada hoyo, asignando los puntos de la siguiente forma: el ganador del hoyo se llevará 6 puntos, el segundo mejor score 4 puntos. Tercer mejor score 2 puntos, último score 0 puntos.