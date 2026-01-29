VIDEO: Así juega Alejandro Cabeza, nuevo delantero de Municipal

-

Tardó en llegar, pero ya está firmado. El delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza reforzará la ofensiva de Municipal para el Clausura 2026. Es el segundo fichaje escarlata después del paraguayo Erick López.

Llega procedente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, actual subcampeón de su país y con el que disputó dos partidos de la Copa Libertadores el año pasado, antes de pasar por el quirófano por una lesión en el hombro.

Cabeza tiene 28 años, mide 1.86 metros, su perfil es el derecho y su máximo logro es haber sido campeón de la Copa Sudamericana en 2019 con Independiente del Valle.

El año pasado marcó 4 goles y dio una asistencia en 19 presentaciones con su club. Será su segunda experiencia en el extranjero, la primera en Centroamérica, luego de haber fichado por el Sochi, de Rusia, aunque la vinculación se truncó pronto por problemas físicos del jugador.

Es el segundo refuerzo internacional que anuncian los rojos, luego de presentar al paraguayo Erick López, quien llega procedente del Olimpia del país guaraní.

Municipal es sexto en la tabla de posiciones con cuatro puntos, luego de haber derrotado 1-0 a Xelajú el pasado miércoles. Volverá a la acción este sábado cuando reciba a Guastatoya.