Se viraliza accidente de tránsito ocurrido en la avenida Petapa (video)

  • Por Geber Osorio
11 de octubre de 2025, 21:33
Ciudad de Guatemala
El hecho de tránsito se suscitó en la zona 12 de la ciudad capital. (Foto: captura de video)

El camión arrastró a un automóvil por algunos metros.

Un conductor de un vehículo de dos ruedas logró grabar un accidente de tránsito que se produjo en la Avenida Petapa, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

En las imágenes se observa a varios automóviles que comienzan a incorporarse sin problemas a la ruta antes mencionada.

Segundos después, un vehículo de transporte pesado impacta contra un carro liviano, el cual se atravesó delante del camión.

Los demás automovilistas intentaron dar aviso al conductor del transporte pesado, ya que estaba arrastrado al otro vehículo particular.

Luego de unos metros frena y más adelante se estacionan para resolver el inconveniente, en el cual no se reportaron heridos, solo daños materiales.

Vea el video:

