Champions League: Clubes de la Premier amenazan a los españoles en el sorteo

-

Este viernes 27 de febrero se llevará a cabo el sorteo en Suiza para conocer las llaves de los octavos de final de la Champions League.

Seis equipos ingleses entre los 16 mejores. Los grandes de la Premier League se presentan como los ogros del sorteo de octavos de la Champions (este viernes, 5:00 a. m. / Disney+Premium), en el que estarán las bolas de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

Pero el poderío financiero del campeonato inglés no siempre se ha traducido en dominio en las competiciones continentales, ya que ningún club de la Premier ha participado en las dos últimas finales de la Liga de Campeones.

Solo ha habido un campeón británico de la máxima competición de clubes de Europa en dos de las últimas seis temporadas, y únicamente en tres de los últimos 13 años.

Uno de los argumentos esgrimidos para explicar esta relativa falta de éxitos internacionales es la intensa naturaleza competitiva de su liga doméstica.

Los 16 clubes clasificados a los octavos de final de la Liga de Campeones. (Imagen: UEFA)

Ello puede mermar las energías de los equipos en el tramo final de la temporada, mientras que clubes como el Real Madrid, Barsa, Bayern o Paris Saint-Germain suelen tener tal superioridad sobre sus rivales en sus respectivos países que pueden llegar más frescos a las decisivas eliminatorias de la Liga de Campeones.

Aunque actualmente los clubes ingleses parecen contar con un margen tan grande sobre la mayoría de sus rivales continentales que se han paseado por la fase de liga de la Champions de esta temporada y su sombra se cierne amenazante sobre el resto de Europa.

Poder financiero

Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City terminaron entre los ocho primeros de los 36 participantes para asegurarse el pase directo a esta fase.

El Newcastle acabó 12º y luego arrolló al Qarabag de Azerbaiyán en los playoffs, imponiéndose por un global de 9-3.

En 29 partidos contra rivales de las otras grandes ligas europeas, de España, Alemania, Italia y Francia, los clubes ingleses solo perdieron en seis ocasiones.

El PSG se podría enfrentar al Barcelona en una de las llaves. (Imagen: Champions League)

La principal razón para explicar el dominio de la Premier League es su abrumador poder financiero.

Y al Real Madrid podría tocarle el de Pep Guardiola, al Barsa el Newcastle o el vigente campeón PSG, y el Atlético tiene asegurado enfrentarse a Liverpool o Tottenham.

El Real Madrid se podría volver a enfrentar al Manchester City como en los últimos años. (Imagen: Champions League)

Posibles emparejamientos

Paris Saint-Germain (FRA) o Newcastle United (ENG) contra Chelsea (ENG) o Barcelona (ESP).

Galatasaray (TUR) o Atlético de Madrid (ESP) contra Liverpool (ENG) o Tottenham Hotspur (ENG).

Real Madrid (ESP) o Bodo/Glimt (NOR) contra Manchester City (ENG) o Sporting (POR).

Atalanta (ITA) o Bayer Leverkusen (GER) contra Arsenal (ENG) o Bayern Múnich (GER).