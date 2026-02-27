Oneshot Pickleball Cup 2026 llega a Guatemala

-

El pickleball continúa sumando seguidores en Guatemala y ahora tendrá su propio espacio con la realización del Oneshot Pickleball Cup 2026, un torneo que se llevará a cabo del 12 al 16 de marzo y se espera superar los 400 partidos en cuatro días de actividad.

El evento reunirá a jugadores de distintos niveles, desde principiantes hasta categoría Open 4.0+, en una agenda que incluye competencias individuales, dobles y encuentros por equipos.

Clínicas gratuitas para árbitros y jugadores

Previo al inicio del torneo, se desarrollarán clínicas sin costo para fortalecer el conocimiento técnico del deporte.

El martes 10 y miércoles 11 de marzo se impartirá una clínica para árbitros a cargo de referees internacionales de Estados Unidos.

Asimismo, el miércoles 11 y jueves 12 se realizarán clínicas para jugadores dirigidas por Jem Morris, de Pickleball Experience, enfocadas en mejorar el desempeño dentro de la cancha.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Así se jugará el torneo

La competencia arrancará el jueves 12 de marzo con los partidos de Singles Masculino y Femenino en cuatro categorías: Principiantes, Intermedios, Avanzados y Open 4.0+. Ese mismo día se disputarán las fases de clasificación y finales, con premiación para los tres primeros lugares.

El viernes 13 será el turno de los Dobles Mixtos, también en cuatro categorías. Las rondas clasificatorias y finales se desarrollarán durante la jornada, cerrando con la entrega de medallas.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

El sábado 15 se jugarán los Dobles Femenino y Masculino en formato Round Robin. Al finalizar los encuentros se realizará la premiación correspondiente. A partir de las 19:00 horas, los asistentes podrán participar en la "Glow in the Dark Party", una actividad nocturna con música y juego bajo luces fluorescentes.

El torneo concluirá el domingo 16 de marzo con las competencias por equipos en formato MLP, distribuidas en cuatro categorías: DUPR 12, DUPR 14, DUPR 16 y DUPR 18. Ese día se entregará la copa a los equipos ganadores.

Pelota oficial y participación

La pelota oficial del torneo será la CORE ECO, presentada como la primera pelota biodegradable y utilizada en la Copa Mundial de Pickleball 2026. Oneshot es el distribuidor oficial en Guatemala.

Además de los encuentros en cancha, los asistentes podrán encontrar rifas, activaciones, opciones de comida y bebidas durante los días del evento.

El Oneshot Pickleball Cup 2026 busca consolidar un espacio para la práctica y crecimiento del pickleball en el país, promoviendo la participación de jugadores y aficionados en un entorno de competencia y convivencia deportiva.