Oneshot Pickleball Cup 2026 llega a Guatemala

El pickleball continúa sumando seguidores en Guatemala y ahora tendrá su propio espacio con la realización del Oneshot Pickleball Cup 2026, un torneo que se llevará a cabo del 12 al 16 de marzo y se espera superar los 400 partidos en cuatro días de actividad.
El evento reunirá a jugadores de distintos niveles, desde principiantes hasta categoría Open 4.0+, en una agenda que incluye competencias individuales, dobles y encuentros por equipos.
Clínicas gratuitas para árbitros y jugadores
Previo al inicio del torneo, se desarrollarán clínicas sin costo para fortalecer el conocimiento técnico del deporte.
El martes 10 y miércoles 11 de marzo se impartirá una clínica para árbitros a cargo de referees internacionales de Estados Unidos.
Asimismo, el miércoles 11 y jueves 12 se realizarán clínicas para jugadores dirigidas por Jem Morris, de Pickleball Experience, enfocadas en mejorar el desempeño dentro de la cancha.
Así se jugará el torneo
La competencia arrancará el jueves 12 de marzo con los partidos de Singles Masculino y Femenino en cuatro categorías: Principiantes, Intermedios, Avanzados y Open 4.0+. Ese mismo día se disputarán las fases de clasificación y finales, con premiación para los tres primeros lugares.
El viernes 13 será el turno de los Dobles Mixtos, también en cuatro categorías. Las rondas clasificatorias y finales se desarrollarán durante la jornada, cerrando con la entrega de medallas.
El sábado 15 se jugarán los Dobles Femenino y Masculino en formato Round Robin. Al finalizar los encuentros se realizará la premiación correspondiente. A partir de las 19:00 horas, los asistentes podrán participar en la "Glow in the Dark Party", una actividad nocturna con música y juego bajo luces fluorescentes.
El torneo concluirá el domingo 16 de marzo con las competencias por equipos en formato MLP, distribuidas en cuatro categorías: DUPR 12, DUPR 14, DUPR 16 y DUPR 18. Ese día se entregará la copa a los equipos ganadores.
Pelota oficial y participación
La pelota oficial del torneo será la CORE ECO, presentada como la primera pelota biodegradable y utilizada en la Copa Mundial de Pickleball 2026. Oneshot es el distribuidor oficial en Guatemala.
Además de los encuentros en cancha, los asistentes podrán encontrar rifas, activaciones, opciones de comida y bebidas durante los días del evento.
El Oneshot Pickleball Cup 2026 busca consolidar un espacio para la práctica y crecimiento del pickleball en el país, promoviendo la participación de jugadores y aficionados en un entorno de competencia y convivencia deportiva.