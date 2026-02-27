¡Macabro hallazgo! Localizan un cráneo en avenida Las Américas (video)

El cráneo fue hallado entre los arbustos del área verde del sector.
Un macabro hallazgo se registró la tarde de este viernes 27 de febrero sobre la avenida Las Américas y 5a. calle, entre las zonas 13 y 14.
Transeúntes dieron aviso a las autoridades correspondientes sobre un cráneo que se encuentra entre los arbustos de ese lugar, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena.
Además, se está a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias de ley en el lugar.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que de momento se encuentra cerrado el paso peatonal y para bicicletas ante esta emergencia.