Un nuevo showroom transforma la experiencia en EPA

EPA Portales anuncia la apertura de su nuevo showroom, un espacio que integra ambientes del hogar con un recorrido que permite a los visitantes conocer soluciones para construir, remodelar y decorar en un solo lugar.

Como parte de esta propuesta, la tienda también habilita el servicio Drive Thru, un servicio que permite retirar los productos sin descender del vehículo, con el objetivo de optimizar el proceso de compra.

El showroom ofrece espacios diseñados como estudio, cocina, sala, habitación y roperos, donde los clientes pueden observar combinaciones de pisos, azulejos, iluminación, mobiliario y acabados. En el área de baños se exhiben tinas, duchas, grifos, inodoros, lavamanos, espejos y distintos accesorios.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

El recorrido incluye el centro de color, donde el equipo especializado prepara alrededor de seis mil tonalidades de pintura según las necesidades del proyecto. En el área de exteriores se presentan sets para terraza y patio que integran muebles para intemperie, sombrillas, iluminación, hieleras y churrasqueras.

“ Este nuevo showroom y el Drive Thru reflejan nuestra decisión de anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y brindarles una propuesta más clara, más eficiente y más cercana. ” Guillermo Blanco , gerente general de EPA.

Más de 15 mil productos están disponibles en las tiendas ubicadas en Portales zona 17, Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, Entrada a San José Pinula y El Tinajón en Quetzaltenango.

Quienes prefieran realizar sus compras en línea pueden hacerlo a través de epaenlinea.com, el centro de contacto o por medio de WhatsApp al 2305-0100.