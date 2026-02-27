Golfista guatemalteco José Toledo avanza en el New Zeland Open 2026

-

El golfista guatemalteco Toledo logró pasar el corte en el New Zealand Open 2026, asegurando su continuidad en el torneo y demostrando un sólido desempeño en las primeras rondas.

El clima fue más benevolente este viernes en Milbrook Resort, donde se desarrolla el 105 New Zeland Open 2026 de golf, torneo en el cual participa el jugador guatemalteco, José Toledo, quien este viernes superó el corte, al totalizar un score de 139, -3 bajo el par, luego de dos días de competencia.

El 105 New Zeland Open de golf, uno de los torneos más prestigiosos de la gira asiática, tuvo un inicio borrascoso en el primer día de competencia, ya que la lluvia y el frío retrasó por tres horas el inicio del certamen, y con ello, la luz del día desapareció antes de que más de la mitad de jugadores finalizaran la jornada. Toledo fue uno de ellos.

Este viernes, el ambiente mejoró considerablemente. Los jugadores pendientes, finalizaron la primera ronda, y dieron paso inmediatamente a la segunda. Toledo, tiró en la primera vuelta para 67, -4 bajo el par, y en la segunda, finalizó con un 72, +1 sobre el par, para ubicarse en el puesto 46 del certamen, con 139, -3 bajo el par, empatado con otros 14 jugadores.

El clima mejoró considerablemente este viernes en Nueva Zelanda, y permitió que los jugadores demostraran lo mejor de su juego. (Foto: Asian Tour)

Esto fue suficiente, para que el guatemalteco superara el corte, al cual avanzaron los mejores 60 jugadores, más empates. El corte estaba proyectado para que jugaran las rondas finales, los golfistas que lograran -2 bajo el par.

El torneo utiliza un formato Pro-Am, con cortes adicionales para equipos. Es decir, que al terminar la tercera ronda (sábado), se realiza un segundo corte para equipos, seleccionando a las 10 mejores parejas para la ronda final.

Una de las peculiaridades del certamen, es que se juega en dos campos: el Coronet 18 y Remarkables 18, pasando a un "campo compuesto" (composite course) para la ronda de definición, el próximo domingo.