Pollo Campero lanza su propuesta de verano

Pollo Campero anunció el regreso de uno de sus productos más icónicos: los Camarones Campero.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Este año, a partir del 26 de febrero los guatemaltecos podrán disfrutar nuevamente de este sabor en distintas presentaciones junto con un nuevo Sundae de jalea de naranja.

“ En Campero creemos que las temporadas más especiales del año se viven alrededor de la mesa. Por eso, el regreso de nuestros Camarones Campero marca el inicio de esta época, invitando a todos a vivirla con el sabor y la energía que nos caracteriza. ” Manuel Molina , director de Mercadeo de Pollo Campero.

En esta temporada, Pollo Campero ofrece una variedad de opciones que incluyen los Camarones Campero en el Menú de diez unidades, el Banquete de 30 unidades ideal para compartir, el Tazón Campero de Camarones, la Ensalada de Camarones, el Cono Campero de Camarones y, por supuesto, la esperada Pizza Campero de Camarones.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Además, para completar la experiencia de verano, no puede faltar el Sundae con jalea de naranja.

Y, por segundo año consecutivo, Pollo Campero acompaña la Gira ReFIZZcante Pepsi 2026 como patrocinador oficial y lanza un menú especial que incluye diez camarones, 1 papa frita, 1 Pepsi y una entrada al área Campero dentro del evento por Q130, disponible desde hoy hasta el 4 de abril, mientras duren existencias.

“ Este año queremos invitar a nuestros consumidores a vivir la experiencia de verano que trae Pollo Campero, haciendo que cada comida y cada momento compartido alrededor de la mesa se conviertan en algo especial y lleno de sabor. ” Manuel Molina , director de Mercadeo de Pollo Campero.

Todos los productos de temporada estarán disponibles por tiempo limitado a partir del 26 de febrero en todos los restaurantes del país, para llevar, autoservicio, Campero a Domicilio al 1777, App, Web Campero, o a través de WhatsApp al 2374-1777, así como en platatormas de pedidos Uber Eats y Pedidos Ya.