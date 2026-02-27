Hansi Flick cumplirá 100 partidos al frente del Barcelona

-

Barcelona, que recuperó el liderato de la Liga Española al término de la pasada jornada, intentará afianzarse en esa primera posición con su duelo ante el Villarreal, tercero de la tabla, este sábado (9:15 a. m.) en la jornada 26, donde tratará además de disipar las dudas sobre el rendimiento de sus atacantes.

Hansi Flick (que cumplirá 100 partidos al frente del equipo) ha dividido su confianza esta temporada entre el veterano artillero polaco Robert Lewandowski y el español Ferran Torres, pero ninguno de los dos ha terminado de convencer por completo.

El ex del Bayern, de 37 años, ha experimentado un cierto declive esta campaña, afectado por los problemas físicos, mientras que Ferran, de 25, está cerca de firmar su mejor registro goleador, pero la mayoría de los tantos llegaron en una gran racha a finales del año pasado y se ha frenado en las últimas semanas.

A esas dudas en el ataque se suman los problemas evidentes en defensa, que ya se dieron la pasada temporada, pero entonces el alto nivel anotador sirvió para compensar los posibles agujeros atrás.

A pesar de todo, el Barcelona es el equipo más goleador de la Liga (67) y eso es gracias al alto número de aportaciones: 10 jugadores distintos han marcados dos o más tantos, con Ferran Torres al frente del club azulgrana este campeonato (12).

El Barcelona es líder de la Liga con solo un punto por delante del Real Madrid, que perdió la cabeza el pasado sábado al caer 2-1 en el campo de Osasuna.

En esta jornada, el Barsa recibe al Villarreal dos días antes de que el Real Madrid juegue en su Bernabéu contra el Getafe en un derbi de la capital, por lo que los pupilos de Flick podrían colocarse con cuatro unidades de ventaja provisionalmente en caso de victoria y enviar así una dosis importante de presión al equipo merengue.