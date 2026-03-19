Gran Fondo Guatemala impulsa el ciclismo de ruta

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El pasado 15 de marzo se llevó a cabo el Gran Fondo Guatemala en su edición Guate – Paredón, un evento que reunió a más de 900 ciclistas y contó con la participación del colombiano Rigoberto Urán.

La actividad tuvo como objetivo impulsar el ciclismo de ruta en el país, conectando la Ciudad de Guatemala con El Paredón mediante dos distancias: Fondo de 150 kilómetros y Semi Fondo de 94 kilómetros.

(Fotografía cortesía: BAC)

El crecimiento del ciclismo de ruta en Guatemala ha sido constante en los últimos años, impulsado por iniciativas que promueven la movilidad activa. En este contexto, el evento se posiciona como un espacio de encuentro para la comunidad ciclista y como una plataforma para el desarrollo de este deporte.

BAC participó como patrocinador, facilitando beneficios a sus clientes. Los tarjetahabientes accedieron a un 10% de descuento en la inscripción y a la opción de pago mediante Cuotas BAC.

“El Gran Fondo Guatemala en su edición Guate – Paredón con Rigo, nos permite acompañar a nuestros clientes en experiencias que trascienden lo financiero y generan impacto positivo en las personas y en el país. ” Juan Maldonado , vicepresidente de Gobierno y Relaciones Corporativas de BAC Guatemala.

Previo a la competencia, el 13 y 14 de marzo se realizó la Expo oficial en el Centro Comercial Los Próceres, donde los participantes recibieron su kit, que incluyó indumentaria y accesorios para la carrera.

Además, se desarrolló un conversatorio con Urán, quien compartió su experiencia en competencias internacionales como el Tour de Francia y el Giro de Italia.

El recorrido del Fondo inició en San Lucas y pasó por el Libramiento de Chimaltenango, El Tejar, RN14, Masagua y el Cruce de los Cocos, hasta llegar a Playa 14, en El Paredón. El Semi Fondo partió desde Ciudad Vieja y se integró al mismo trayecto.

(Fotografía cortesía: BAC)

Durante la ruta, los ciclistas contaron con puntos de hidratación, asistencia médica y apoyo mecánico.

Al finalizar, recibieron la medalla del evento y participaron en una rifa de premios.