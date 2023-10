La acusación de la diputada de Quiché contra el TSE

-

La representante de Quiché en el Congreso responsabilizó a los magistrados del TSE por la situación actual del país.

La diputada de Quiché por el partido Vamos, Greicy de León, afirmó que tuvo en sus manos actas que fueron alteradas al ser ingresadas al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

La diputada hizo esa acusación durante una reunión de la Comisión de Finanzas del Congreso, la cual aprovechó para señalar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no aclarar las dudas planteadas por distintos partidos políticos sobre los resultados de las votaciones.

Aunque no precisó si fue en la primera o segunda vuelta, ni brindó detalles del municipio donde supuestamente ocurrió el hecho, la legisladora dijo que, como fiscal de su agrupación, pudo constatar que en una mesa había un padrón conformado por 250 personas, pero el Movimiento Semilla recibió 726 votos.

"Díganme ustedes si eso es legal", cuestionó. "Únicamente estamos pidiendo transparencia y, si ganaron, que ganen, pero debe haber transparencia. Esas inconsistencias deben ser aclaradas", remarcó.

Además, aseguró que en el TREP hay actas que aparecen testadas, pese a que originalmente no lo estaban. "Eso no es legal", insistió y pidió a las autoridades electas a "no manipular ni burlarse del pueblo".

A decir de la congresista, con las investigaciones que están en curso solo se busca aclarar la situación. También recordó que la denuncia sobre firmas falsas en las afiliaciones del Movimiento Semilla la interpuso su secretario general, Bernardo Arévalo.

En ese sentido, llamó a no tratar de impedir las indagaciones y recalcó que varios partidos tienen "dudas que el mismo Tribunal Supremo Electoral no ha sabido aclarar".

De León añadió que durante las reuniones de los magistrados del TSE con fiscales de las organizaciones políticas se les ha ignorado. "Gracias a los magistrados es que hoy el país está en caos", aseveró.

Tuvo en sus manos actas electorales que después aparecieron alteradas en el TREP, dice la diputada de Quiché, Greicy de León. pic.twitter.com/9NqOSbHK7m — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) October 16, 2023

Discusión se centró en bloqueos

La representante de Quiché fue una de los diputados que este lunes 16 de octubre acudió a la sesión de la Comisión de Finanzas, en la cual se estableció como punto de agenda la discusión de proyecciones tributarias y financieras, para dictaminar el próximo presupuesto general de la nación.

Sin embargo, la discusión se centró en los bloqueos y el llamado que el presidente electo, Bernardo Arévalo, ha hecho a varios sectores para manifestar en una jornada que se inició el pasado 2 de octubre.

En ese contexto, los legisladores Aníbal Rojas y Juan Carlos Rivera señalaron la división que esas convocatorias estarían provocando en la población. Asimismo, señalaron que los bloqueos afectan a sectores económicos como el hotelero y turístico, pero con mayor impacto a los micro, pequeños y medianos empresarios.

A criterio de Rivera, los ingresos que se han dejado de percibir en esos ámbitos tienen repercusiones para el país. Sin embargo, el diputado electo Jonathan Menkos indicó que la afectación sería mínima para el próximo ejercicio fiscal.

Por su parte, Rojas se refirió a una grabación de audio que circula en las redes sociales, en la cual un presunto líder indígena pide a la población retirar su dinero de los bancos, como medida de presión para el gobierno.

Ante esto, autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) indicaron que la Superintendencia de Bancos está analizando la situación, para tomar las medidas pertinentes.