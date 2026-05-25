Tránsito bloqueado en ruta al Pacífico por contenedor volcado

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Separadores viales también bloquean el paso en ambos sentidos de esta vía.

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Durante las madrugada de este lunes 25 de mayo, se reportó un percance vial que afecta el tránsito en la ruta que conduce al pacífico y que dejó paralizado el tránsito por varios kilómetros.

Se trata de un contenedor que quedó volcado en el kilómetro 22 de la ruta CA-9 con dirección al sur. Además, se reportó que cinco separadores viales dispersos en la vía que bloquean carril izquierdo a la ciudad.

Ante el hecho, autoridades de tránsito coordinaron con dos grúas para retirar los obstáculos y liberar el tramo carretero.

De este hecho solo se reportan daños materiales. Las autoridades recomiendan buscar vías alternas ya que el tránsito se ha complicado al paso de los minutos.

Continúan trabajos para movilizar contenedor volcado del km. 23.8 ruta CA-9 con dirección al sur #PMTVillaNueva reporta complicaciones de #TraficoVN pic.twitter.com/JOQ0Jmz88Z — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 25, 2026

Dalia Santos, Vocera de la Policía Municipal de Transito de Villa Nueva informó que el paso vehicular persiste con complicaciones ya que en dirección al sur la fila de vehículos llega hasta el kilómetro 15.5, en jurisdicción de Bárcenas.

Mientras, el paso vehicular en dirección del sur hacia la ciudad, la fila de vehículos llega hasta Amatitlán.

Las autoridades recomiendan seguir las indicaciones de los agentes que ya trabajan en regular el tránsito en este sector.