Grupo AG destaca en el Compliance Summit

Grupo AG participó en el Compliance Summit 2025, evento que se realiza por tercer año consecutivo y busca promover espacios de diálogo e intercambio de conocimientos para fortalecer la cultura de cumplimiento en Guatemala.

Kisthier Sándigo, gerente Legal y de Cumplimiento, representó a Grupo AG en el panel: "Tendencias Globales en Compliance y Gobernanza Corporativa", en donde resaltó que la debida diligencia es uno de los mayores desafíos, "en países donde aún no existe regulación específica, obtener información confiable y acceder a bases de datos públicas resulta complejo", expresó.

Este año, Grupo AG junto al equipo de trabajo del Proyecto ACT lanzaron una iniciativa regional que busca fortalecer la integridad empresarial, implementando un plan piloto con pequeñas y medianas empresas para desarrollar e implementar códigos de ética, lo cual fomentará una cultura de cumplimiento en Guatemala.

En ese contexto, Grupo AG ha acompañado a un grupo de sus proveedores de transporte para desarrollar su código de ética, como herramienta base del sistema de integridad, que les permitirá facilitar el desarrollo e incorporación de buenas prácticas a futuro.

Acciones de gobernanza

En el informe de sostenibilidad más reciente de Grupo AG, la empresa presenta diferentes esfuerzos en cumplimiento y gobernanza corporativa como el lanzamiento del nuevo Código de Ética y Estándares de Conducta, el fortalecimiento del canal de denuncia "Dilo Seguro", su participación en la iniciativa ACT contra la corrupción, la firma de memorando de entendimiento con el Partnership for Central America (PCA), la renovación del compromiso con el Pacto Mundial de la ONU y otros.