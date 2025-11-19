Grupo AG firma convenio para mejorar centros educativos en Escuintla

-

Grupo AG firmó un convenio de cooperación técnica e interinstitucional con el Ministerio de Educación (Mineduc), el cual busca implementar el programa para la primera infancia "De Hoy Para Siempre" en Masagua, Escuintla, orientado a mejorar la infraestructura y equipamiento de centros educativos.

"De Hoy Para Siempre" es una iniciativa basada en evidencia con un diseño metodológico verificable e integral de intervención sociocultural y comunitaria. Su implementación se articula en ejes estratégicos, como la mejora de la infraestructura educativa para garantizar entornos seguros y estimulantes.

“ Este programa refleja nuestro propósito de mejorar vidas y transformar nuestra sociedad, porque busca contribuir al desarrollo integral desde la infancia, reduciendo brechas de acceso y calidad educativa. ” Rodrigo Gabriel , director general de Grupo AG.

Este convenio forma parte del programa de Grupo AG: "De Hoy Para Siempre", que se consolidó en 2024 y tiene como propósito generar impacto positivo sostenible en la vida educativa de niñas y niños entre 0 y 6 años, a través de la intervención en infraestructura escolar y equipamiento de áreas de preparación de alimentos, respetando los lineamientos de Mineduc relativos al Programa de Alimentación Escolar y el Manual para Equipamiento Educativo de Cocinas.

El proyecto se pondrá en marcha en lo que resta del año y contempla dos enfoques: la construcción de cocinas nuevas y el remozamiento de cocinas existentes. El plan piloto de la cocina modelo se desarrollará en la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Las Guacas, con un área total de 32 metros cuadrados. Esta incluirá área de cocción, servicio, preparación de alimentos, lavatrastos y bodega. El objetivo es atender a más de 550 estudiantes.

En 2026, se implementará el registro de peso y talla de niños de 4, 5 y 6 años, para monitorear la curva de crecimiento y evaluar el impacto de los alimentos servidos. También se capacitará a padres de familia y miembros de la Organización de Padres de Familia (OPF), que colaboran voluntariamente con las escuelas, en salud y nutrición alimentaria y la preparación correcta de alimentos.