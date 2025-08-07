Grupo AG visibiliza el valor humano detrás del acero

-

Hace un año, Grupo AG inició una transformación que redefinió los pilares de su identidad corporativa, con un nuevo propósito, una imagen renovada y una visión más conectada con las personas y el desarrollo sostenible.

Como resultado de esta evolución, la empresa lanza una campaña que pone en foco lo que no siempre se ve, pero lo sostiene todo: las personas, la confianza, servicio y la innovación. Bajo el lema, "Lo esencial está en el interior", la marca busca posicionarse en la menta del consumidor.

La campaña consiste en una producción cinematográfica; grabando en locaciones reales, contando historias de clientes, colaboradores, pequeños empresarios y mostrando el orgullo de quienes hacen posible cada estructura sea una historia de impacto positivo.

“ Decidimos hablar del valor que no se ve; de lo que hace que nuestros clientes vuelan, recomienden y confíen ” Rodrigo Gabriel , CEO de Grupo AG.

Los avances de Grupo AG

Actualmente, Grupo AG opera con una red de 942 proveedores, el 74% son guatemaltecos, fortaleciendo la economía local.

Procesa más de 12 mil toneladas de residuos industriales, reciclando el 90% de los desechos sólidos comunes. Más del 70% de su energía proviene de fuentes renovables y reutiliza el 92% del aguo del proceso.

Grupo AG ha logrado su expansión internacional, tras la adquisición de tres operaciones industriales en Costa RICA, Ecuador y Venezuela. En Guatemala ha generado más de 600 nuevos empleos.