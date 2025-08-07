Grupo AG visibiliza el valor humano detrás del acero

Hace un año, Grupo AG inició una transformación que redefinió los pilares de su identidad corporativa, con un nuevo propósito, una imagen renovada y una visión más conectada con las personas y el desarrollo sostenible.
Como resultado de esta evolución, la empresa lanza una campaña que pone en foco lo que no siempre se ve, pero lo sostiene todo: las personas, la confianza, servicio y la innovación. Bajo el lema, "Lo esencial está en el interior", la marca busca posicionarse en la menta del consumidor.
La campaña consiste en una producción cinematográfica; grabando en locaciones reales, contando historias de clientes, colaboradores, pequeños empresarios y mostrando el orgullo de quienes hacen posible cada estructura sea una historia de impacto positivo.
Los avances de Grupo AG
Actualmente, Grupo AG opera con una red de 942 proveedores, el 74% son guatemaltecos, fortaleciendo la economía local.
Procesa más de 12 mil toneladas de residuos industriales, reciclando el 90% de los desechos sólidos comunes. Más del 70% de su energía proviene de fuentes renovables y reutiliza el 92% del aguo del proceso.
Grupo AG ha logrado su expansión internacional, tras la adquisición de tres operaciones industriales en Costa RICA, Ecuador y Venezuela. En Guatemala ha generado más de 600 nuevos empleos.