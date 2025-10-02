Grupo Fiesta: más de 30 años de innovación musical en Guatemala

-

El legado musical del Grupo Fiesta ha trascendido fronteras con su ritmo único que nació en San Marcos y que ha llegado a Estados Unidos y México.

Desde 1989, el nombre de Grupo Fiesta ha estado ligado a la alegría y al inconfundible sabor musical que identifica al occidente del país.

Fundado por el señor Lirio Soto, la agrupación se convirtió en referente de las recordadas "nortifiestas" y "nortimix", marcando un estilo propio que a la fecha sigue vigente.

A lo largo de 36 años, Grupo Fiesta ha logrado consolidarse como uno de los preferidos en las ferias patronales. (Foto: Karla Santiago/Colaboradora)

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, los integrantes del conjunto han sabido mantener vivo un legado familiar.

Luis Soto, hijo del fundador y actual representante, reconoce que el camino no ha sido sencillo, pero que la perseverancia y el amor por la música les ha permitido trascender fronteras.

Grupo Fiesta ha llevado su música a diferentes rincones de Guatemala y también ha realizado giras en Estados Unidos y en el vecino estado de Chiapas, México.

Decenas de músicos conocidos han pasado por el Grupo Fiesta a lo largo de los años. (Foto: Karla Santiago/Colaboradora)

Parte de su éxito se debe no solo a la innovación en ritmos y mezclas, sino también a la camaradería que reina entre sus integrantes.

Actualmente, la agrupación reúne a músicos provenientes de distintos departamentos como San Marcos, Quetzaltenango y Guatemala.

Con sus "nortimixes" y "nortifiestas" han conquistado al público. (Foto: Karla Santiago/Colaboradora)

La esencia del conjunto se refleja en la jovialidad con la que interpretan cada tema y en la humildad con la que se presentan ante el público.

Estos valores les han permitido ganarse el cariño de varias generaciones que han bailado y celebrado con sus canciones.

El grupo no solo es una banda musical: es símbolo del espíritu festivo y trabajador de los shecanos, un legado que nació en San Pedro Sacatepéquez y que hoy forma parte de la memoria colectiva de la música guatemalteca.