La huella cultural que María del Tránsito Barrios dejó en Escuintla

María del Tránsito Barrios, la Ninfa de Amatitlán, dejó un legado musical que Escuintla convirtió en símbolo de identidad cultural.

La historia musical de Escuintla no puede contarse sin mencionar a María del Tránsito Barrios, la destacada cantautora conocida como la Ninfa de Amatitlán.

Su voz y sus composiciones marcaron a varias generaciones, y en reconocimiento a ese aporte invaluable, en el 2001 fue declarada Hija Predilecta de Escuintla, un título reservado únicamente para quienes dejan una huella imborrable en la cultura y el corazón de la población.

Noches de Escuintla, una de sus creaciones, fue adoptada como la canción oficial del departamento desde 1979. (Foto: Discogs)

Desde temprana edad, Barrios mostró una sensibilidad especial por la música. Sus canciones, cargadas de poesía y sentimiento, trascendieron más allá de su natal Amatitlán y calaron profundamente en tierras escuintlecas.

Prueba de ello es que desde 1979, una de sus obras, Noches de Escuintla, fue adoptada como la canción oficial de Escuintla, considerada prácticamente como el "himno" del departamento. Este hecho consolidó su vínculo con la región y sembró un orgullo que hasta hoy perdura.

Entre sus composiciones más recordadas figuran Mi lindo Amatitlán, Luna de Amatitlán, Amatitlán y sus Sauces y Río Michatoya, piezas que retratan con amor tanto a su municipio natal como a la esencia guatemalteca.

La magia nocturna de la Ciudad de las Palmeras cautivó e inspiró a María del Tránsito Barrios. (Foto: cortesía Jorge Morales)

Escuintla fue la tierra que le abrió las puertas y le otorgó uno de los reconocimientos más significativos de su carrera: ser reconocida como hija de todos, símbolo de identidad y cariño colectivo.

Aunque en su momento tuvo la oportunidad de buscar éxito internacional en México, la compositora eligió otro camino. Prefirió priorizar a su familia y mantenerse cerca de su gente, demostrando que el verdadero éxito no siempre se mide en escenarios lejanos, sino en el amor y gratitud de la tierra que abraza a sus artistas.

Al recordarla como Hija Predilecta de Escuintla, se celebra no solo a la artista, sino también a la mujer que supo honrar sus raíces y engrandecer con su música la memoria cultural del sur de Guatemala.