Grupo UMA presenta la nueva oferta de vehículos KAYO

Grupo UMA anunció la llegada oficial a Guatemala de KAYO, marca de motocicletas y vehículos todo terreno con presencia en más de 60 países. Con este lanzamiento, la compañía abre una nueva etapa en su portafolio al integrar una línea dirigida al segmento off-road.

Durante el evento de presentación, los asistentes conocieron de cerca la filosofía de la marca y exploraron los modelos que ya están disponibles en agencias y distribuidores autorizados en todo el país.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Portafolio disponible en Guatemala

Los modelos que integran la oferta inicial son: A50, AY70, AT110, AU110, AU125, AU150 CVT, AU180, AU200, AU200 2023 y AU300, una variedad diseñada para atender distintos tipos de uso y necesidades de conducción.

“ Este lanzamiento representa un paso importante para consolidar a Grupo UMA como una empresa en constante innovación y crecimiento, trayendo a su público diferentes opciones acordes a sus necesidades. ” Carlos Alvarado Del Valle , gerente corporativo de comercialización, mercadeo y ventas de Grupo UMA.

Una propuesta enfocada en tecnología y rendimiento

KAYO incorpora características orientadas al desempeño y la experiencia en terrenos exigentes. Los modelos ya se encuentran disponibles para quienes buscan nuevas alternativas dentro del mundo de las motos y vehículos de cuatro ruedas.

Con esta incorporación, Grupo UMA continúa fortaleciendo su estrategia de expansión y diversificación de marcas en Guatemala, acercando nuevas opciones de movilidad a los consumidores.