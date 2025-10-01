Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Grupo de voluntariado! Únete al equipo del Zoológico La Aurora

  • Por Jessica González
01 de octubre de 2025, 15:45
El curso incluye refacción, almuerzo, playera diploma y carné. (Foto: archivo/Soy502)

El curso incluye refacción, almuerzo, playera diploma y carné. (Foto: archivo/Soy502)

La convocatoria ya está abierta.

OTRAS NOTICIAS: Virus de manos, pies y boca: el brote que alerta a padres de familia y maestros

El Zoológico La Aurora lanzará un programa semiprofesional para todos aquellos que deseen aprender más sobre los animales y el medio ambiente. 

El curso de capacitación será de 21 horas y se realizará durante 3 sábados o 3 lunes de octubre, de 8:00 a 15:00 horas. 

Dichas capacitaciones son obligatorias y presenciales. 

El costo será de Q250, el cual incluye: refacción, almuerzo, playera, diploma y carnet.

Requisitos: 

  • Tener de 16 años en adelante
  • Ser responsable e independiente
  • Contar con ganas de aprender y compartir.

¡Reserva tu espacio!

No te lo pierdas y aprovecha tus vacaciones al máximo y de un forma diferente.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar