¡Grupo de voluntariado! Únete al equipo del Zoológico La Aurora

La convocatoria ya está abierta.
El Zoológico La Aurora lanzará un programa semiprofesional para todos aquellos que deseen aprender más sobre los animales y el medio ambiente.
El curso de capacitación será de 21 horas y se realizará durante 3 sábados o 3 lunes de octubre, de 8:00 a 15:00 horas.
Dichas capacitaciones son obligatorias y presenciales.
El costo será de Q250, el cual incluye: refacción, almuerzo, playera, diploma y carnet.
Requisitos:
- Tener de 16 años en adelante
- Ser responsable e independiente
- Contar con ganas de aprender y compartir.
¡Reserva tu espacio!
No te lo pierdas y aprovecha tus vacaciones al máximo y de un forma diferente.