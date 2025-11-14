Guardias del SP quedan ligados a proceso por fuga de pandilleros

-

Un juez ligó a proceso penal a 24 guardias del Sistema Penitenciario por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18.

El juzgado tercero, a cargo del juez Julio César Vásquez Xol, resolvió ligar a proceso penal a 24 guardias del Sistema Penitenciario, quienes fueron acusados por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, de la cárcel Fraijanes II.

El Ministerio Público (MP) acusó a los guardias del delito de cooperación para la evasión, pero el juez los ligó por incumplimiento de deberes y evasión culposa.

Además, les dictó prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses de investigación.

Guardias del Sistema Penitenciario capturados por fuga de 20 pandilleros, durante audiencia de primera declaración. pic.twitter.com/vxPa9olxad — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 14, 2025

Otros acusados

El subdirector de la cárcel de Fraijanes, Victor Alveño, acusado de los mismos delitos, tuvo audiencia de primera declaración y el juez resolvió el 4 de noviembre, ligarlo a proceso penal y enviarlo a prisión preventiva.

Mientras, exfuncionarios de Gobernación, Francisco Jiménez, Claudia Palencia y Ludin Godínez, continúan prófugos.

Subdirector de la cárcel de Fraijanes II quedó ligado a proceso penal por la fuga de 20 pandilleros.



Insiste en que es inocente, que no colaboró con la fuga. Señala que no tenía ni dos meses de estar en el cargo.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/cdOh3sQsbJ — Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 4, 2025

La fuga masiva

El 12 de octubre pasado, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de los pandilleros en mención.

El MP informó que la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Por el momento, solo cuatro de los 20 pandilleros fugados han sido recapturados.