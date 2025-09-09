¿Te bajaste del barco? Darwin Lom tiene un mensaje para los críticos de Guatemala

-

"No necesitamos la mala vibra", expresó el delantero Darwin Lom, después de que con el empate de visita en Panamá (1-1), la Selección de Guatemala recuperara la ilusión de clasificarse para el Mundial 2026.

Las palabras de Lom fueron, en cierto modo, dirigidas a quienes criticaron y se "bajaron del barco" por la dolorosa derrota en casa contra El Salvador, en el arranque de la ronda final.

"Más que nunca seguimos con vida. Ya los que están afuera, que se queden afuera, no necesitamos gente con mala vibra. Para los que están en el barco, seguimos luchando", indicó.

El atacante calificó como "un punto de oro" el logrado en territorio canalero, aunque dijo que regresan "más o menos contento", porque el pasado jueves, ante los cheros, "no hicimos el trabajo en casa".

"Vienen dos partidos afuera, pero ya enseñamos que podemos hacerlo. Tenemos que ganar por lo menos uno y empatar el otro", añadió aludiendo a las visitas a Surinam y El Salvador en octubre.

Tras los primeros dos partidos de la última ronda, la Azul y Blanco suma 1 punto, situándose última de su sector, por detrás de los surinameses (4), cheros (3) y Panamá (2).

Esta última ronda de las eliminatorias de la Concacaf, otorga boleto directo al primer lugar de cada uno de los tres grupos y repechaje intercontinental a los dos mejores segundos.