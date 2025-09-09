Guatemala: Conoce los escenarios que mantienen viva la llama del Mundial 2026

-

Mientras haya esperanza, hay que pelear y la Selección de Guatemala tendrá que ir a eso en octubre, y con todo, cuando le toque visitar Paramaribo para medirse con Surinam (10) y San Salvador (14) para enfrentar a El Salvador, dos salidas complicadas en la ruta por clasificar al Mundial United 2026.

Tras los primeros dos partidos de la última ronda, que otorga boleto directo al primer lugar de cada uno de los tres grupos y repechaje a dos mejores segundos, la Azul y Blanco suma 1 punto, situándose última de su sector, por detrás de los surinameses (4), cheros (3) y Panamá (2).

Imaginemos cosas...

El sueño sigue estando en nuestras manos, pero ¿qué se debe hacer? Lo ideal sería sumar las 6 unidades el próximo mes y que en el duelo entre los salvadoreños y canaleros surja un empate y pasándonos de ilusos que la igualdad también prevalezca entre panameños y sudamericanos o que gane la roja.

Este hipotético escenario nos catapultaría al liderato con 7 puntos y nos daría enormes posibilidades de lograr el boleto directo hacia United 2026 para el cierre en noviembre, cuando juguemos en casa contra Panamá (13) y Surinam (18), que por cierto podría ya no ser en la zona 6.

Otra opción para que la Azul y Blanco llegue con chances a noviembre, sería lograr 4 de 6 puntos en las dos salidas, con lo cual podría estacionarse en el segundo o tercer lugar, dependiendo de los otros resultados y habría que tomar en cuenta el diferencial de goles, en caso de empate de unidades.

Guatemala mantiene intacta la ilusión y no se puede permitir otra derrota, porque nos obligaría a depender de otros rivales y rezar para una combinación de resultados.