Guatemala en alerta por posible formación de depresión tropical

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) se encuentra en monitoreo constante de un sistema de baja presión con posibilidades de convertirse en una depresión tropical en el Atlántico.

Este sistema tiene un 80% de probabilidades en convertirse en depresión tropical en las próximas horas y afectar Centroamérica, según explicaron.

Se mantiene monitoreo al Sistema de Baja Presión que tiene 80% de probabilidades de fortalecerse a Depresión Tropical. En Centroamérica se realiza el seguimiento al desarrollo que podría presentar, con efectos directos e indirectos en Nicaragua, Honduras y Guatemala. pic.twitter.com/sXgVpCdblb — CONRED (@ConredGuatemala) September 1, 2020

“Se realiza el seguimiento al desarrollo que podría presentar efectos indirectos en Nicaragua, Honduras y Guatemala”, explicó la Conred.

MIRA:

Tormenta Nana

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, este sistema ya se habría convertido en tormenta tropical y la denominaron "Nana".

UPDATE: Tropical Storm #Nana has formed from PTC 16, with maximum sustained winds of 50 mph (85 km/h). A Special Advisory will be issued within the hour to update the forecast. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/DJmOGpRfoE — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2020

David de León, vocero de la Conred, explicó que se espera un boletín oficial para aumentar el nivel de alerta.