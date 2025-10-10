Guatemala apunta a un mercado potencial de US$213 millones en exportaciones de flores

-

Con más de 20 variedades de plantas, Guatemala es percibido como un país con ventajas naturales y talento para responder a las nuevas tendencias del mercado.

Datos proporcionados por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), indican que en 2024 fueron exportados más de US$ 120 millones (unos Q 959,400,000) en plantas ornamentales, follajes y flores, lo que refleja un incremento del 3% en comparación al año anterior. Sin embargo, las expectativas para 2026 apuntan que ese mercado ascenderá a unos US$ 213 millones (aproximadamente Q 1,661,400,000).

El objetivo para el año en mención, es llegar a 41 mercados, con algunos destinos especiales, como Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Centroamérica.

Entre los productos que cuentan con mayor demanda están los esquejes, follajes tropicales, rosas y plantas vivas.

Guatemala ha tenido reconocimiento por su calidad, colores y belleza en ornamentales y flores, afirman los exportadores. (Foto: Agexport/Soy502)

Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de Agexport, expuso que "Guatemala se ha ganado un lugar por su calidad, belleza y colores en materia de flores y ornamentales, sin embargo, tenemos retos importantes para lograrlo".

Para el efecto, se tiene previsto llevar a cabo el IV Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores, "espacio que une a autoridades, productores, técnicos, exportadores, estudiantes, proveedores y compradores internacionales para conocer las tendencias, discutir sobre los retos y encontrar juntos oportunidades", expuso el miembro de Agexport.

Además, el encuentro busca sumar esfuerzos entre los sectores público y privado.

Representantes de Agexport anunciaron el IV Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores. (Foto: Agexport/Soy502))

Por primera vez participarán 16 compradores internacionales con el propósito de apoyar la búsqueda de oportunidades en nuevos mercados. Asistirán compradores de Estados Unidos, Chile y Colombia, interesados en reunirse con productores guatemaltecos y abrir posibilidades de generar contratos de exportación que fortalezcan alianzas estratégicas.

Se esperan más de 15 conferencias gerenciales y técnicas, también un taller de innovación en decoración floral y un piso de exhibición con 50 stands de servicios, insumos y proveedores agrícolas.

El evento se llevará a cabo en Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala, el 28 de octubre y se espera que asistan más de 300 participantes, 50 empresas expositoras y compradores internacionales para abrir nuevas oportunidades de negocios.