Once empresas compiten por el Galardón Nacional a la Exportación

Para la edición de este año los exportadores participan en tres categorías.

Once empresas exportadoras participan en tres categorías distintas para hacerse acreedoras al Galardón Nacional a la Exportación 2025, premio entregado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) acompañado del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (Conapex).

Leticia Salazar, directora de la Junta Directiva de Agexport, explicó que el galardón ha destacado a las empresas que convierten la innovación y la sostenibilidad en oportunidades para crecer, diversificar y abrir camino a Guatemala en los mercados internacionales.

"Más que un reconocimiento es el testimonio del talento de nuestra gente, del valor de nuestras empresas y de cómo estamos construyendo un país con una visión internacional", afirmó Salazar.

Directivos de Agexport informaron sobre la entrega del galardón. (Foto: Agexport / Soy502)

Aseveró que este año habrá tres categorías: Agrícola, Acuicultura y Pesca, Servicios y Contac Center & BPO y Manufacturas, Vestuario y Textiles.

"Cada una refleja la riqueza y diversidad del sector exportador", precisó Salazar.

Fanny D. Estrada, directora de Relaciones Institucionales de Agexport, informó cuáles son las once empresas nominadas:

Agricultura, Acuicultura y Pesca

Buena Tierra, S. A.

Cooperativa de Producción Integral Apicultores del Suroccidente R. L.

Agroindustrias Successo

Servicios y Contac Center & BPO

IUNGO

Tribal World Wide Guatemala

Palomo y Abogados, S. C.

Metaverso / PULSTER.AI

Manufacturas, Vestuario y Textiles

Industria Florida

Extract, S. A.

Grupo Hame / Olmeca

Industrias Novafilm

Los representantes de las empresas estuvieron presententes en el anuncio de su nominación. (Foto: Agexport / Soy502)

Los organizadores precisaron que esta es la edición 37 de la entrega del premio, y se llevará a cabo el 14 de octubre dle presente año.

Detallaron que la selección de los finalistas se llevó a cabo luego de visitas de campo y análisis hecho por parte de un jurado multisectorial integrado por instituciones nacionales e internacionales.

Amador Carballido, director ejecutivo de Agexport, aseguró que el galardón es un reconocimiento y es el reflejo del compromiso empresarial.

"Estas empresas finalistas son ejemplo de que exportar con propósito es posible", aseguró el directivo.