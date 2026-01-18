Kénderson Navarro es la figura de Guatemala pese a la derrota contra Canadá

-

Una hora soportó la Selección de Guatemala el asfixiante ritmo de la mundialista Canadá hasta que un cabezazo de Jacen Russell, originó que cayera 1-0 en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California, en partido de fogueo del nuevo proceso mundialista del técnico mexicano Luis Fernando Tena.

Con un equipo sin jugadores que militan en Europa, los de la hoja de maple ahogaron desde el arranque la salida de la Azul y Blanco, que cuando tuvo el balón también fue imprecisa, y la noche tuvo al guardameta Kénderson Navarro como la gran figura para soñar hasta lo último con al menos el empate.

Tena hizo debutar al juvenil Marvin Ávila, quien dispuso de la mejor ocasión. En una contra, Óscar Santis envió centro y el legionario probó de taco y a continuación su remate se lo contuvo James Pantemis. Otros, como Matt Evans y Damian Rivera también sumaron minutos, este último falló a la hora buena.

Destacable lo de Navarro. Nada que hacer en el gol sobre el 67. Nicolás Samayoa no pudo con Malik Henry y en su centro Russell solo tuvo que girar el cuello para batir al portero de Municipal, quien hizo cinco atajadones, una de manera vistosa al sacar un balón que iba al ángulo.

Solo después del tanto, se le vio un mejor rostro a la Bicolor, porque tuvo mayor verticalidad, pero no encontró los espacios. Supo defender, resistió al vértigo y, entre la derrota, quedan buenas sensaciones de cara al porvenir.