Guatemala cae en el premundial de Polo 2026 en Florida, EE. UU.

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La selección de Guatemala de Polo sobre césped se quedó en la orilla de alcanzar la clasificación al Mundial 2026 que se desarrollará en Dubai en diciembre próximo, tras dos derrotas en su eliminatoria

En el primer encuentro, Guatemala cayó ante México 15 contra 5.5, y mantenía las esperanzas de vencer a Estados Unidos para luchar por el boleto; sin embargo sufrió una derrota 19 a 3.5, con lo cual se perdieron las esperanzas de clasificar al máximo torneo de ese deporte.

La escuadra chapina estuvo integrada por: José Miguel Aguilar, Antonio Aycinena, Sebastián Aycinena, los hermanos Nicholas, Enrique, y Gabriel Neutze Crisciani.

El XIII Campeonato Mundial de Polo FIP, Zona A, Playoffs (Premundial) se desarrolló en una de las instalaciones icónica en América, el Centro Nacional de Polo, en Wellington, Florida, donde además de la escuadra nacional, compitieron México y Estados Unidos.

El National Polo Center, en Wellington, Florida, es una de las mejores instalaciones en América para disputar torneo de alto nivel. (Foto: US POLO)

El Campeonato Mundial de Polo de la FIP es el principal torneo internacional organizado por la Federación Internacional de esta disciplina. En 1982, con el objetivo de ampliar el alcance y recuperar su estatus olímpico, Marcos Uranga la creó y es reconocida oficialmente por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Cinco años después, Uranga y el jugador estadounidense Glen Holden, organizaron el primer Campeonato Mundial de Polo de la FIP en Argentina. Conscientes de las dificultades que implica presentar equipos de alto hándicap, decidieron limitar la competición a equipos con un hándicap de entre 10 y 14.