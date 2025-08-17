Guatemala cierra los Juegos Mundiales con tres medallas

-

Los Juegos Mundiales Chengdu 2025 llegaron a su final y Guatemala cerró su participación con tres destacadas medallas.

MÁS DEPORTES: Jessica Parra se llena de gloria en la Vuelta Femenina Bantrab

Ana Gabriela Martínez (ráquetbol), Dalia Soberanis (patinaje) y José Santiago (kickboxing) subieron al podio y llenaron de orgullo al país.

#GuatemalaEnChengdu Esta mañana, Chengdu le puso punto final a sus Juegos Mundiales. Una cita que le dejó a Guatemala 3 medallas y actuaciones dignas de recordar. ¡Felicidades a todos los atletas! y gracias por emocionarnos con cada una de sus actuaciones. ✨



Este es el… pic.twitter.com/IIXIi1kOwf — C O G (@COGuatemalteco) August 17, 2025

Martínez se colgó la medalla de bronce en singles del ráquetbol, un deporte en el que ha hecho historia y se ha consolidado como una de las mejores. Es su segunda presea mundial, tras haber conseguido plata en la cita de Birmingham 2022.

Soberanis también mantiene su condición dominante en el patinaje mundial y en Chengdu ganó la medalla de bronce en el evento sprint 100 metros.

Mientras, Santiago se colgó la presea de plata en la modalidad point fighting -74kg del kickboxing. Es la primera medalla mundial que el creciente deporte en el país gana en una competencia de primer nivel.

Las medallas ganadas en Chengdu 2025 se suman a las logradas por Sofía Granda, en el boliche de los Juegos Mundiales de Akita, japón, en 2001, y la de Gaby en Birmingham.

Los World Games reúnen todas las disciplinas que no entran en la agenda de Juegos Olímpicos.