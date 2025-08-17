Jessica Parra se llena de gloria en la Vuelta Femenina Bantrab

-

La colombiana Jessica Parra se consagró campeona de la Vuelta Femenina Bantrab, en su edición 2025, luego de cuatro intensas etapas en el sur-occidente guatemalteco.

Parra le arrebató el suéter líder a su compatriota Karen Villamizar en el penúltimo día de competencia y, supo resistir a la exigencia de la etapa reina para consolidarse como la mejor del giro nacional.

Con 45 kilómetros de plena subida, las ciclistas iniciaron la última etapa en Retalhuleu para llegar a la meta final en Quetzaltenango con 59 kilómetros totales de recorrido.

La también colombiana Camila Valbuena cruzó la meta en el primer lugar (2 horas, 33 minutos y 26 segundos), seguida de la campeona Parra, y el tercer puesto fue para Gaby Soto, la mejor guatemalteca de la etapa y de la competición en general.

Natalia Muñoz fue la mejor sub-23 de la competencia. Patobike BMC se convirtió en el mejor equipo. El mailot de regularidad se lo llevó Karen Villamizar. El premio de montaña fue para Camila Valbuena y el premio de metas volantes se lo quedó Jannie Salcedo.

Es el cuarto triunfo colombiano en la Vuelta Femenina a Guatemala.