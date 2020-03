Giammattei confirma cuatro pacientes recuperados del Covid-19

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que el primer caso de coronavirus reportado el pasado 13 de marzo en el país ha sido recuperado con los tratamientos aplicados y además otros tres pacientes más con el Covid-19.

En una actividad relacionada en asuntos educativos en el país, el Gobernante aseguró que le informaron esta mañana de tres casos nuevos, lo que eleva la cifra a 24 guatemaltecos con Covid-19.

Sin embargo, explicó que también le confirmaron que cuatro pacientes habían sido recuperados.

"Hoy en la mañana lo primero que hago es ver los mensajes del ministro de Salud. Llevo el cómputo de cuántos van. Tres mujeres positivas me dicen, lo lamento mucho y cierro el chat. Luego me llama al Ministro y me dice que recuperamos cuatro guatemaltecos", aseguró el Presidente.

De estos pacientes, una persona falleció a mediados del mes.

El mandatario reconoció que fue una decisión difícil suspender las clases, puesto que en muchos casos lo único que comen es lo que se les brinda en los establecimientos.

Por ello las coordinaciones entre el Ministerio de Educación y los padres de familia la refacción escolar continuará por medio de las Organizaciones de Padres de Familia.