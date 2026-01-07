Guatemala se consolida como potencia de turismo, el motor que impulsa la economía

-

Con un crecimiento sostenido que roza el 10%, el turismo se posiciona como el segundo mayor generador de divisas para Guatemala, impulsado por una conectividad aérea histórica y una estrategia de sostenibilidad que proyecta duplicar el número de visitantes en la próxima década.

El cierre de 2025 marca un hito para la economía guatemalteca. Lo que comenzó como una recuperación pospandemia se ha transformado en un crecimiento estructural que sitúa al país como uno de los destinos con mayor desarrollo turístico a nivel global.

Según el último boletín del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), solo en noviembre ingresaron 318,808 visitantes, un aumento del 27% respecto al mismo mes del año anterior.

Con este resultado, el acumulado de visitantes entre enero y noviembre de 2025 alcanzó los 2,991,679, lo que comparado con los 2,088,190 reportados en el mismo período de 2024, representa un incremento de 903,489 personas, cifra que equivale a un repunte del 43.27%, lo que además, supera con creces las expectativas de crecimiento anual del 10% planteadas inicialmente por las autoridades.

Entre enero y noviembre de 2025 se reportó el ingreso de más de 2 millones de visitantes. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Este dinamismo no es casualidad. Guatemala ha logrado capitalizar la temporada alta mediante una agresiva estrategia de conectividad y una gestión que, en palabras de Gustavo Santos, director regional de ONU Turismo para las Américas durante el reciente lanzamiento del Plan Maestro de Turismo Sostenible Guatemala 2026-2036, es "extraordinaria".

Al cierre del tercer trimestre, el ingreso de divisas ya mostraba un crecimiento del 6.4%, consolidando al turismo como el segundo pilar económico del país, solo superado por el sector de textiles.

Cifras que transforman la realidad económica

El impacto financiero es tangible. El país pasó de generar 1,200 millones de dólares en 2019 a promediar 1,660 millones en el último año, lo que representa un salto del 35% en ingresos de divisas. Esta inyección de capital llega en un momento crucial, donde la "economía de la experiencia" empieza a desplazar a los modelos tradicionales.

Harris Whitbeck, director del INGUAT, destacó tras el lanzamiento del Plan Maestro, que la meta era cerrar el 2025 con un incremento del 10% en comparación con 2024. De cumplirse estas proyecciones, el país recibiría a más de 3.3 millones de visitantes, inyectando vitalidad a comercios, hoteles y comunidades locales.

Presentación del Plan maestro de turismo sostenible, a cargo de Harris Whitbeck, director del Inguat. (Foto: Wilder López/Soy502)

La apuesta por la conectividad internacional

La temporada alta de este año se ha visto robustecida por nuevas rutas aéreas estratégicas que conectan a Guatemala con mercados de alto poder adquisitivo. Por ejemplo, por primera vez, un vuelo directo une Montreal con Ciudad de Guatemala, aprovechando el invierno canadiense.

También se sumó al aprovechamiento de la temporada alta de Norteamérica la apertura de rutas desde Chicago O'Hare por American Airlines y Dallas–Fort Worth por Frontier Airlines, que ha facilitado no solo el retorno de la diáspora, sino la llegada de nuevos flujos de turistas del Medio Oeste y Texas.

El principal motor regional

A nivel regional, Centroamérica sigue siendo el aliado más fuerte, aportando el 61% del flujo total. El Salvador destaca con un crecimiento del 33% respecto al año anterior, consolidándose como el emisor número uno, seguido por Estados Unidos con un 18%.

El lanzamiento del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 no solo busca cifras, sino una redistribución de la riqueza. "Lo humano será el nuevo lujo", afirmó Santos, visualizando que en diez años el país duplicará su número de turistas a casi 4.7 millones.

Con el patrimonio cultural y natural como capital principal, Guatemala no solo busca ser un destino de paso, sino el protagonista de un nuevo paradigma donde el turismo sea el motor principal de bienestar social y estabilidad económica, según autoridades y organismos internacionales.

Ingreso anual de turistas a Guatemala (2018-2025) 2025 2,991,679* 2024 3,037,282 2023 2,649,971 2022 1,844,739 2021 666,017 2020 593,990 2019 2,559,599

* A noviembre de 2025