Guatemala empata a Panamá y mantiene vivo el sueño de clasificar al Mundial 2026

Las selecciones de Guatemala y Panamá jugaron su segundo partido en la eliminatoria de la Concacaf para conseguir un boleto al Mundial United 2026

La Selección de Guatemala se topó con el mismo "cuco" de los últimos 20 años y sigue complicándose en la ruta de clasificar a su primera Copa del Mundo al empatar (1-1) en campo de Panamá, en la segunda jornada de las eliminatorias de la Concacaf.

Dolido por la caída en casa frente a El Salvador (1-0), el pasado jueves, el combinado estaba obligado a ganar y aunque salió con un esquema distinto, no pudo romper la racha contra los canaleros y sacó un resultado que sabe a derrota.

¡Así fue el gol de Óscar Santis con el que Guatemala se había ido al frente 1-0 sobre Panamá en el Rommel Fernández!#Eliminatorias2026 pic.twitter.com/sky3vJTKY0 — Fulbox (@fulboxOficial) September 9, 2025

El tanto de Óscar Sants, en el 35, ilusionó con que era posible sacar una victoria del Rommel Fernández, pero los panameños lograron igualar mediante Carlos Harvey, en el 37.

¡GOOOOOOOOOOOL!



Así fue el gol de Carlos Harvey con el que Panamá igualó 1-1 ante Guatemala#Eliminatorias2026 pic.twitter.com/EIYFYpARb8 — Fulbox (@fulboxOficial) September 9, 2025

La Azul y Blanco arrastra una racha de dos décadas de no ganarle a los canaleros. La última vez se remonta al 17 de agosto de 2005 (1-0), en el hoy Doroteo Guamuch Flores.

Ahora Tena y sus dirigidos se deberán enfocar en la siguiente fecha FIFA en octubre, con dos salidas. El 10 a Surinam y el 15 a El Salvador. Noviembre será el mes clave para definir a los clasificados.

Hay que recordar que solo los líderes de cada sector van directo a la Copa del Mundo y dos mejores segundos de los tres bloques van a un repechaje intercontinental.