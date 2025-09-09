¡Vamos Guate! Así fueron los goles de la Selección y de Panamá

-

Las Selecciones de Guatemala y Panamá empatan temporalmente durante el primer tiempo del partido que disputan ambas Selecciones.

La Selección de Guatemala y su similar de Panamá, disputan su segundo partido de la fase final de grupos para el boleto para clasificar al Mundial de 2026. Ambas selecciones pelean por conseguir el triunfo en la Ciudad de Panamá.

El encuentro, accidentado por momentos y con celeridad en otros, ha destacado con una mejor imagen de la Bicolor que logró pegar primero para abrir el marcador al minuto 35.

¡Así fue el gol de Óscar Santis con el que Guatemala se había ido al frente 1-0 sobre Panamá en el Rommel Fernández!#Eliminatorias2026 pic.twitter.com/sky3vJTKY0 — Fulbox (@fulboxOficial) September 9, 2025

Óscar Santis, delantero guatemalteco, se encontró un balón en el centro del área, luego de una asistencia de Arquímides Ordóñez y alojó el balón al fondo de la red.

Sin embargo, la alegría duró muy poco, ya que Panamá, a minuto 37, empató las acciones.

¡GOOOOOOOOOOOL!



Así fue el gol de Carlos Harvey con el que Panamá igualó 1-1 ante Guatemala#Eliminatorias2026 pic.twitter.com/EIYFYpARb8 — Fulbox (@fulboxOficial) September 9, 2025

Guatemala pudo tener la ventaja tras la marcación de un penal. Sin embargo, tras una revisión en el VAR, el árbitro decidió que la falta sobre Santis, tras un error del arquero, no ocurrió y anuló la posibilidad de anotar un gol más.