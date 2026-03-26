Guatemala destaca en el Orange County Junior Open 2026

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Guatemala demostró su poderío en el juvenil del Orange County Junior Open 2026, que se desarrolló en Orlando, Florida. Eduardo Rodas se consagró campeón de la categoría 14 a 15 años, tras firmar rondas de 73 y 73 golpes en el Eagle Creek Golf Club.

Su categoría fue una de las más disputadas del prestigioso torneo de golf juvenil, ya que se fue a definición en playoffs, ronda, en la cual, Eduardo mostró temple y determinación para imponerse y quedarse con el cetro.

El guatemalteco, al finalizar los días de competencia, empató con Weigang Win, y James Giffen, representantes de Canadá; los tres jugadores, finalizaron con un score de 146 golpes. Fue ahí, cuando Rodas sacó todo su mejor golf, para llevarse el título de campeón, en el hoyo de desempate.

Adrián Fajardo, fue otro de los golfistas guatemaltecos que demostró su buen momento, ya que finalizó empatado con otros dos jugadores en la quinta posición, con un score de 152.

Adrián Fajardo y Eduardo Rodas han viajado en múltiples ocasiones a torneos en el extranjero, representando a Guatemala. (Foto: ASOGOLF)

En la división de 12 a 13 años, los golfistas nacionales hicieron el 1 y 2, en la tabla general, ya que, Cristian Castillo Botrán se llevó el título de la categoría, al tirar para 139, -6 bajo el par; mientras que Julián Penagos, logró un score de 142.

Otro de los guatemaltecos que se lució en el certamen de la Florida, fue Julián Klose, quien terminó en el séptimo puesto de la categoría de 12 a 13 años, con un score de 154.

No cabe duda, que los torneos estadounidenses han sido positivos para los jugadores guatemaltecos, ya que, el también golfista nacional, José Ignacio Arzú, firmó una destacada participación en el Arkansas Collegiate de la NCAA Division II 2026, en el cual, el equipo de Harding Bisons, se proclamó campeón del torneo. El guatemalteco fue pieza clave en el resultado del equipo, finalizando en la segunda posición individual.

Además, el jugador, Alexander Rubín, representará a Guatemala en el Junior Island Championship, que se realizará del 29 al 31 de marzo próximo, en el Grand Reserve Golf Club, de Puerto Rico. El golfista participará en la división de 16 a 18 años.





