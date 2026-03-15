José Toledo logra el tricampeonato en el Hacienda Nueva Open 2026

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José Toledo fue profeta en su tierra al conquistar el Hacienda Nueva Open 2026 de golf, luego de imponerse en el field par 72, tras tres días de competencia en la categoría Profesional.

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Con este triunfo, el golfista conquistó su tercer título de manera consecutiva en uno de los máximos certámenes de este deporte en el país.

Toledo, quien radica en Houston, Texas, juega varios torneos en distintas partes del mundo cada temporada. Precisamente, llegó al país hace unos días, luego de haber participado en la segunda fecha de la gira asiática de golf en Nueva Zelanda.

La mejor jornada de competencia de José Toledo, fue la primera, al lograr un score de 67, -5 bajo el par. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

La expectativa por su participación en el Hacienda Nueva Open 2026 era grande, ya que trataría de luchar por ganar su tercer cetro consecutivo en el certamen. Una situación, que luego de tres días de competencia, la concretó.

En la primera jornada, Toledo tiró para un score de 67, en el segundo día de competencia logró el par del campo, al concretar un 72; mientras que, su participación la selló con un 68, para totalizar así 207, -9 bajo el par.

En la segunda plaza se ubicó, el jugador Daniel Gurtner, con un 210 (-6 bajo el par); mientras que, José Pablo Rolz, fue tercero con un 213 (-3 bajo el par).

Con este triunfo, Toledo, ratifica su conocimiento de uno de los campos que lo ha visto crecer durante toda su vida deportiva. Ahora, el jugador ve hacia el futuro, ya que del 18 al 24 de marzo próximo, jugará La VIII Copa PRISSA, de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) 2025-26, en el Club Campestre de Puebla. Este torneo destaca como la octava fecha del circuito, atrayendo a más de 80 profesionales nacionales e internacionales.