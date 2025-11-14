Versión Impresa
Guatemala destaca en el WorldSkills Américas 2025

  • Por Redacción comercial
14 de noviembre de 2025, 15:38
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Del 3 al 8 de noviembre, se llevó a acabo el WorldSkills Américas en Santiago de Chile, reuniendo a jóvenes líderes del sector industrial, educativo y público, promoviendo la formación técnica profesional y vocacional.

Este año, la competencia destacó por la incorporación de nuevas habilidades alineadas con las demandas del mercado laboral, como Tecnología Optoelectrónica, Industria 4.0, Mecanizados CNC y Sistemas de Energías Renovables.

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), puso en alto el nombre de Guatemala, cuya delegación compitió en nueve especialidades:

  • Mecatrónica
  • Soldadura
  • Tecnología automotriz
  • Redes de cableado estructurado
  • Sistemas de energías renovables
  • Instalaciones eléctricas
  • Control industrial
  • Cocina
  • Repostería

Los estudiantes del Intecap compitieron contra jóvenes de Chile, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, entre otros, obteniendo una medalla en las nueve categorías en las que participaron.

Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestros competidores. Estas medallas son el reflejo del esfuerzo, la dedicación y el compromiso del Intecap con la excelencia
Oscar Chinchilla
, gerente de Intecap.

Conoce a los medallistas

Medallas de Oro

  • Instalaciones eléctricas, Cristofer García, representante del Centro de Capacitación Escuintla 1.
  • Cableado de redes, Cristian Ulín, representante del Centro de Capacitación Intecap Quetzaltenango.

Medallas de Plata

  • Sistemas de energías renovables, Cristian Fernando y Luis Enrique, representantes de los Centros de Capacitación de Jalapa y Escuintla 1.
  • Cocina, Sebastián González del Centro de Capacitación en Quiché.
  • Repostería, Alejandra Sánchez, representante del Centro de Capacitación Quetzaltenango.
  • Control Industrial, Marlón Súchite, representante del Centro de Capacitación Chiquimula.

Medallas de Bronce

  • Soldadura, Brandon González del Centro de Capacitación Escuintla 1.
  • Mecatrónica, Ezequías Cacoj y César Marroquín del Centro de Capacitación Suchitepéquez.
  • Tecnología del automóvil, Misael Castillo del Centro de Capacitación Guatemala 2.

Estos resultados reafirman el compromiso del Intecap con la innovación en la formación técnica y profesional.

