Guatemala destaca en el WorldSkills Américas 2025

Del 3 al 8 de noviembre, se llevó a acabo el WorldSkills Américas en Santiago de Chile, reuniendo a jóvenes líderes del sector industrial, educativo y público, promoviendo la formación técnica profesional y vocacional.
Este año, la competencia destacó por la incorporación de nuevas habilidades alineadas con las demandas del mercado laboral, como Tecnología Optoelectrónica, Industria 4.0, Mecanizados CNC y Sistemas de Energías Renovables.
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), puso en alto el nombre de Guatemala, cuya delegación compitió en nueve especialidades:
- Mecatrónica
- Soldadura
- Tecnología automotriz
- Redes de cableado estructurado
- Sistemas de energías renovables
- Instalaciones eléctricas
- Control industrial
- Cocina
- Repostería
Los estudiantes del Intecap compitieron contra jóvenes de Chile, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, entre otros, obteniendo una medalla en las nueve categorías en las que participaron.
Conoce a los medallistas
Medallas de Oro
- Instalaciones eléctricas, Cristofer García, representante del Centro de Capacitación Escuintla 1.
- Cableado de redes, Cristian Ulín, representante del Centro de Capacitación Intecap Quetzaltenango.
Medallas de Plata
- Sistemas de energías renovables, Cristian Fernando y Luis Enrique, representantes de los Centros de Capacitación de Jalapa y Escuintla 1.
- Cocina, Sebastián González del Centro de Capacitación en Quiché.
- Repostería, Alejandra Sánchez, representante del Centro de Capacitación Quetzaltenango.
- Control Industrial, Marlón Súchite, representante del Centro de Capacitación Chiquimula.
Medallas de Bronce
- Soldadura, Brandon González del Centro de Capacitación Escuintla 1.
- Mecatrónica, Ezequías Cacoj y César Marroquín del Centro de Capacitación Suchitepéquez.
- Tecnología del automóvil, Misael Castillo del Centro de Capacitación Guatemala 2.
Estos resultados reafirman el compromiso del Intecap con la innovación en la formación técnica y profesional.