Guatemala dice presente en los Juegos Mundiales Chengdu 2025

La patinadora Dalia Soberanis tuvo el honor de hacer ondear la bandera de Guatemala en la ceremonia inaugural de los Juegos Mundiales Chengdu 2025, una competición que reúne a los mejores deportistas del mundo en competiciones que no forman parte de los Juegos Olímpicos.
La delegación nacional tendrá representación en los deportes de patinaje, ráquetbol, kickboxing y squash. Serán 60 disciplinas, 34 deportes, 256 eventos con medallas, 27 sedes y más de 4 mil atletas dispuestos a dar lo mejor para subir al podio.
Es la cuarta ocasión en la que Guatemala participa en este evento, después de las ediciones de Akita 2001, Wroclaw 2017 y Birmingham 2022.
Nuestro país ha conseguido dos medallas, una de oro gracias a la bolichista Sofía Granda (2001) y a la raquetbolista Ana Gabriela Martínez (2022).
Martínez, que fue anunciada como abanderada, pero no pudo asistir a la ceremonia, busca hacer historia y convertirse en la única guatemalteca que ha subido al podio en dos ediciones.