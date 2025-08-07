Guatemala dice presente en los Juegos Mundiales Chengdu 2025

-

La patinadora Dalia Soberanis tuvo el honor de hacer ondear la bandera de Guatemala en la ceremonia inaugural de los Juegos Mundiales Chengdu 2025, una competición que reúne a los mejores deportistas del mundo en competiciones que no forman parte de los Juegos Olímpicos.

La delegación nacional tendrá representación en los deportes de patinaje, ráquetbol, kickboxing y squash. Serán 60 disciplinas, 34 deportes, 256 eventos con medallas, 27 sedes y más de 4 mil atletas dispuestos a dar lo mejor para subir al podio.

#GuatemalaEnChengdu La jornada de Juegos Mundiales comienza a las 20:15 horas de Guatemala con la segunda participación de Julio Barillas y continuará con la presentación de Alejandro y Josué Enríquez de squash, a las 22:00 hrs y las 04:00 am, respectivamente. … pic.twitter.com/beXf2HazyB — C O G (@COGuatemalteco) August 7, 2025

Es la cuarta ocasión en la que Guatemala participa en este evento, después de las ediciones de Akita 2001, Wroclaw 2017 y Birmingham 2022.

Nuestro país ha conseguido dos medallas, una de oro gracias a la bolichista Sofía Granda (2001) y a la raquetbolista Ana Gabriela Martínez (2022).

¡GUATEMALA! Ahí va nuestra bandera, portada con mucho orgullo por la patinadora Dalia Soberanis.



Qué orgullo ver la azul y blanco ondeando en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025. #GuatemalaEnChengdu #TWG2025 pic.twitter.com/Vjg58WAvR5 — C O G (@COGuatemalteco) August 7, 2025

Martínez, que fue anunciada como abanderada, pero no pudo asistir a la ceremonia, busca hacer historia y convertirse en la única guatemalteca que ha subido al podio en dos ediciones.