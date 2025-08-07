Xela vence al Águila y levanta la mano en su grupo de la Copa Centroamericana

-

A Xelajú no le pesó para nada jugar como local en el Cementos Progreso y resolvió con una victoria 3-0 el partido contra el Águila salvadoreño para encaminar su clasificación hacia los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.

Los quetzaltecos marchan con paso perfecto junto al Olimpia en dos jornadas y comandan el Grupo D, ambos igualados con 6 puntos y diferencial de goles (5), pero por mayoría de tantos anotados, los catrachos son líderes.

En la zona 6, ante un buen marco de aficionados que hicieron el viaje desde el occidente, Jorge Aparicio y Jesús López, alguna vez fueron inquilinos de ese estadio cuando vistieron la camisola de Comunicaciones, y Pedro Báez en el 90+3 firmaron el triunfo.

Aparicio abrió la cuenta en el minuto 26, llegando desde atrás para conectar un derechazo letal, tras un pase de Romario da Silva que se desvió en un defensor, y "Chucho" amplió, en el 48, con un cabezazo, en otro servicio del atacante brasileño.

Los chivos salieron con la idea de golpear y el colombiano Yilton Díaz y da Silva soltaron tremendos trallazos, en el primero el portero de los emplumados Benji Villalobos voló para tapar y el siguiente se marchó apenas desviados.

Ya en desventaja, la visita trató de imponer orden neutralizando las llegadas del rival y tomando la iniciativa de ir al frente. Así hicieron figura al portero del rebaño, Rubén Silva, quien le negó el gol a Mauro Caballero y Herberth Díaz.

Tras el tanto de "Chucho" López, el equipo de Amarini Villatoro tuvo para un tercero por medio de Jorge Aparicio, cuando frente al guardameta cruzó demasiado su remate, aunque la jugada no contó por un fuera de lugar inexistente.

Controlaron el juego los chivos contra unos emplumados que probaron por las bandas rescatar sin que sus ideas prosperaran y más bien en tiempo añadido (90+3), Báez le puso la tapa al pomo desviando a la red un centro por elevación.