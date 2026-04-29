La Selección guatemalteca de futbol playa disputará dos amistosos contra Brasil

La Selección Nacional de futbol playa alista maletas para una exigente gira en Sudamérica, donde enfrentará en dos partidos de preparación a Brasil, vigente campeona del mundo en la modalidad.
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El combinado Azul y Blanco, dirigido por Farley Castro, se medirá al conjunto brasileño el 7 y 8 de mayo (ambos días a las 7:00 p. m.), en una serie que servirá como termómetro para evaluar su nivel competitivo ante una de las grandes potencias.
Los encuentros se disputarán en el Centro de Eventos de Fortaleza, en Ceará, escenario donde la Sele buscará consolidar su proceso y sumar roce internacional frente a un rival que llega tras conquistar su séptimo título mundial en 2025.
Desde el cuerpo técnico asumen el reto con claridad. Castro considera que medirse nuevamente ante Brasil es una oportunidad clave para evaluar al grupo y fortalecer el proyecto, especialmente ante un equipo que marca el estándar en esta disciplina.
No será el primer cruce reciente entre ambas selecciones. En septiembre del año pasado, se enfrentaron en tres ocasiones en Guatemala, en partidos de preparación disputados en la cancha de arena del Complejo Deportivo Greenfield, en la capital.