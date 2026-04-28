Liga Nacional introduce galardón al mejor jugador de cada partido en la fase final

La Liga Nacional otorgará un nuevo reconocimiento individual a partir de la fase final del Torneo Clausura 2026, con el objetivo de destacar a los jugadores más determinantes en los partidos decisivos del certamen.
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El ente rector del balompié nacional confirmó que, desde los cuartos de final, se entregará el premio al mejor jugador de cada encuentro, una práctica habitual en competiciones internacionales como la Champions League.
La medida busca darle mayor valor al rendimiento individual en instancias donde el margen de error es mínimo y cada acción puede definir una eliminatoria.
De acuerdo con la información oficial de la Liga Bantrab, el reconocimiento se entregará en todos los partidos de eliminación directa, incluyendo ida y vuelta de cuartos de final, semifinales y la gran final.
El estreno de este galardón está previsto para el duelo entre Cobán Imperial y Deportivo Mixco, programado para el miércoles (3:00 p. m.) en el estadio Verapaz.
A partir de ese compromiso, la distinción se mantendrá a lo largo de toda la fase final, en lo que apunta a convertirse en una práctica fija dentro del torneo.