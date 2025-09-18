Selección de Fútbol Playa enfrentará a Brasil en tres partidos amistosos

El acceso para disfrutar de los tres partidos será gratuito.
La Selección Nacional de Fútbol Playa de Guatemala disputará tres partidos amistosos ante Brasil, actual campeón mundial de la disciplina.
Los encuentros se jugarán en el Complejo Deportivo Greenfield, en Mixco. El primer partido está programado para hoy jueves 18 de septiembre a las 11:00 horas, mientras que el segundo y tercero se disputarán el sábado 20 y domingo 21, ambos a las 10:00 horas.
Este campeonato forma parte del proceso de preparación de Guatemala, que este año participó por primera vez en la Copa Mundial de Fútbol Playa de la FIFA en Seychelles.
