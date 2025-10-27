Sector público: Feriado del 1 de Noviembre se mueve al lunes 3

-

Este permiso laboral con goce de salario aplica para la mayoría de los servidores públicos de la administración centralizada y descentralizada, aunque excluye a quienes presten servicios esenciales o impostergables.

TE PUEDE INTERESAR: Las cinco frases del discurso del presidente Arévalo en cadena nacional

El Gobierno de Guatemala, a través del Acuerdo Gubernativo Número 186-2025 publicado por el Diario de Centro América este lunes 27 de octubre, estableció un permiso laboral con goce de salario para los servidores públicos el lunes 3 de noviembre de 2025.

El objetivo es facilitar la conmemoración del Día de Todos los Santos, se decidió trasladar el descanso para el personal del sector público al lunes siguiente.

El acuerdo aplica para los trabajadores de las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública. Sin embargo, se exceptúan los empleados cuyas instituciones, conforme a sus pactos colectivos, otorguen el asueto en una fecha diferente.

Asimismo, quedan excluidos los servidores públicos que laboran en instituciones que brindan servicios esenciales o que tienen programadas actividades impostergables.

En estos casos, las autoridades correspondientes deberán organizar los turnos necesarios para garantizar la continuidad de las labores.

La medida se basa en lo dispuesto por la Constitución Política de la República y la Ley de Servicio Civil, que reconoce el 1 de noviembre como día de asueto con goce de salario.

Además, el acuerdo dispone que el lunes 3 de noviembre de 2025 será considerado día inhábil para el cómputo de plazos dentro de la administración pública, excepto en los casos contemplados en las excepciones mencionadas.